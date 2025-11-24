#АЭС в Казахстане
Мир

Первый случай слепоты от мобильного телефона зафиксировали в Китае

офтальмологи предупредили о случае кратковременного лишения зрения из-за мобильного телефона, фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2025 07:22 Фото: pixabay
Офтальмологи Китая зафиксировали случай кратковременной потери зрения из-за использования телефона. У 24-летнего жителя города Чжанцзяцзе произошли изменения глазного дна, характерные для высокой степени близорукости, что может привести к необратимой утрате зрения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sohu, парень в студенческие годы регулярно пользовался телефоном, лежа на боку. В результате правый глаз развил миопию до 600 диоптрий – на 300 диоптрий выше, чем левый. Офтальмологи говорят, что боковое положение во время использования смартфона сдавливает кровеносные сосуды глаза, нарушает приток крови и со временем вызывает ощущение распирания, провоцирует спазм аккомодации и эпизоды временного "двоения". Дополнительный фактор риска – постоянная разница нагрузки между глазами, что приводит к утомлению и снижению остроты зрения с одной стороны.

Эксперты призвали не пользоваться смартфонами лежа – особенно в положении на боку или животе. При падении телефона на лицо возможны травмы глаза, включая разрывы сетчатки и ее отслойку, что представляет особую угрозу для людей с высокой близорукостью. Врачи порекомендовали садиться, удерживая голову и корпус на одной линии, а также обеспечивать поддержку спины и рук.

Врачи предупредили, что ночью яркий экран создает резкий контраст и усиливает нагрузку на зрение.  Необходимо оптимально снижать яркость, включать ночной режим и увеличивать шрифт. Также они призвали вечером ограничить себя от использования мобильного телефона 60-90 минутами: длительная активность повышает возбуждение нервной системы и ухудшает качество сна.

Медики подчеркнули, что лучшая профилактика – своевременный отдых, отказ от длительного скроллинга перед сном и нормализация режима.

Ранее сообщалось, что казахстанцев предупредили о том, что они могут лишиться своих iPhone.

