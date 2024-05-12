Алматинские сейсмологи зафиксировали очередное землетрясение в Китае

12 мая 2024 казахстанские сейсмологи зафиксировали очередное землетрясение на территории Китая, сообщает Zakon.kz.

По данным Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований, подземные толчки произошли в 10:52 по Астане. Эпицентр землетрясения расположен в 597 км на юго-восток от Алматы на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения: 9.8.

Магнитуда MPV: 4.4.

Глубина: 5 км.



Сведений об ощутимости на территории Казахстана нет.

Сильное землетрясение произошло 11 мая в Азербайджане. Об этом сообщил Республиканский центр сейсмологической службы страны.

