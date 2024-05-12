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Алматинские сейсмологи зафиксировали очередное землетрясение в Китае

землетрясение, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2024 13:48 Фото: Zakon.kz
12 мая 2024 казахстанские сейсмологи зафиксировали очередное землетрясение на территории Китая, сообщает Zakon.kz.

По данным Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований, подземные толчки произошли в 10:52 по Астане. Эпицентр землетрясения расположен в 597 км на юго-восток от Алматы на территории Китая.

  • Энергетический класс землетрясения: 9.8.
  • Магнитуда MPV: 4.4.
  • Глубина: 5 км.

Сведений об ощутимости на территории Казахстана нет.

Сильное землетрясение произошло 11 мая в Азербайджане. Об этом сообщил Республиканский центр сейсмологической службы страны. 

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