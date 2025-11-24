#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
518.66
597.44
6.56
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
518.66
597.44
6.56
Мир

Красная икра со скидкой из России: в Сети всплеск обманов с морскими деликатесами

россияне предупредили о новом виде мошенничества, фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2025 08:27 Фото: pixabay
Член комитета Госдумы по промышленности и торговле РФ Игорь Антропенко заявил о том, что в преддверии новогодних праздников мошенники активизировали создание фейковых интернет-магазинов, предлагающих красную икру и морские деликатесы, сообщает Zakon.kz.

Как пишут РИА Новости со ссылкой на эксперта, популярность онлайн-покупок позволяет злоумышленникам легко обманывать покупателей, создавая видимость легитимных магазинов с привлекательными картинками. Особую опасность представляют предложения с существенными скидками.

"Учитывая уровень развития интернета, сейчас мошенникам не составит труда создать фишинговый сайт и соцсети к нему, наполнив его привлекательными картинками", – предупредил Антропенко.

Депутат рекомендует покупать продукты только на проверенных площадках и известных маркетплейсах. При покупке в незнакомых магазинах не следует оставлять предоплату и данные банковских карт до получения товара. Также важно соблюдать осторожность при покупке икры "на вес" из-за возможных нарушений условий хранения.

Ранее к казахстанцам обратились с предупреждением в связи с тем, что неизвестные люди ходят по квартирам и собирают данные от имени Минпросвещения.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Как правильно выбрать красную икру
15:56, 07 декабря 2022
Как правильно выбрать красную икру
В Казахстане и странах ЕАЭС будут маркировать красную икру
10:50, 17 ноября 2025
В Казахстане и странах ЕАЭС будут маркировать красную икру
Кому опасно есть много красной икры
19:38, 18 декабря 2024
Кому опасно есть много красной икры
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: