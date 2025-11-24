Красная икра со скидкой из России: в Сети всплеск обманов с морскими деликатесами

Член комитета Госдумы по промышленности и торговле РФ Игорь Антропенко заявил о том, что в преддверии новогодних праздников мошенники активизировали создание фейковых интернет-магазинов, предлагающих красную икру и морские деликатесы, сообщает Zakon.kz.

Как пишут РИА Новости со ссылкой на эксперта, популярность онлайн-покупок позволяет злоумышленникам легко обманывать покупателей, создавая видимость легитимных магазинов с привлекательными картинками. Особую опасность представляют предложения с существенными скидками.

"Учитывая уровень развития интернета, сейчас мошенникам не составит труда создать фишинговый сайт и соцсети к нему, наполнив его привлекательными картинками", – предупредил Антропенко.

Депутат рекомендует покупать продукты только на проверенных площадках и известных маркетплейсах. При покупке в незнакомых магазинах не следует оставлять предоплату и данные банковских карт до получения товара. Также важно соблюдать осторожность при покупке икры "на вес" из-за возможных нарушений условий хранения.

Ранее к казахстанцам обратились с предупреждением в связи с тем, что неизвестные люди ходят по квартирам и собирают данные от имени Минпросвещения.