#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
518.19
597.32
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
518.19
597.32
6.43
Общество

Ходят по квартирам и собирают данные: к казахстанцам обратились с предупреждением

девушка стучит в дверь, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2025 17:08 Фото: pixabay
В пресс-службе Министерства просвещения 21 ноября 2025 года прокомментировали информацию о якобы их сотрудниках, ходящих с опросами по квартирам казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

Соответствующая информация появилась в соцсетях. Пользователи рассказывают о людях, которые представляются сотрудниками Минпросвещения и посещают дома с целью сбора персональных данных.

"Министерство просвещения официально заявляет, что сотрудники ведомства не осуществляют обходы жилых домов и квартир и не проводят сбор персональных данных при личных визитах. Лица, которые под видом представителей министерства требуют предоставить документы, информацию или доступ в жилье, не имеют отношения к ведомству и могут являться мошенниками", – заявили в ведомстве.

В министерстве просят людей проявлять бдительность и в подобных случаях незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.

А в Генпрокуратуре казахстанцев предупредили, что они могут удаленно лишиться своих iPhone.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
К учителям по поводу платной олимпиады "Педстарт" обратилось Минпросвещения
11:57, 03 июля 2025
К учителям по поводу платной олимпиады "Педстарт" обратилось Минпросвещения
К школьникам Казахстана с предупреждением обратилось Минпросвещения
15:31, 13 ноября 2025
К школьникам Казахстана с предупреждением обратилось Минпросвещения
Взятка и наркотики: задержание своих сотрудников прокомментировали в Генпрокуратуре
14:38, 12 мая 2025
Взятка и наркотики: задержание своих сотрудников прокомментировали в Генпрокуратуре
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: