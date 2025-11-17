#АЭС в Казахстане
Право

В Казахстане и странах ЕАЭС будут маркировать красную икру

маркировка красной икры в странах ЕАЭС, фото - Новости Zakon.kz от 17.11.2025 10:50 Фото: pixabay
В Минске принято решение Совета Евразийской экономической комиссии о маркировке икры осетровых и икры лососевых (красной икры) средствами идентификации, сообщает Zakon.kz.

Из документа следует, что государства – члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) самостоятельно определяют дату введения и порядок маркировки средствами идентификации икры осетровых и икры лососевых (красной икры) на своей территории и уведомляют Евразийскую экономическую комиссию о такой дате не позднее чем за 6 месяцев до ее наступления.

Также установлено, что:

  • маркировке подлежат товары, включенные в перечень товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации, утвержденный настоящим решением;
  • маркировка товаров осуществляется средствами идентификации, соответствующими характеристикам, утвержденным настоящим решением;
  • необходимость маркировки остатков товаров, а также сроки нахождения в обороте немаркированных товаров, включенных в перечень, определяются законодательством государства-члена;
  • государства-члены в целях обеспечения функционирования информационной системы маркировки товаров определяют национальных операторов (администраторов) национальных компонентов информационной системы маркировки товаров;
  • взаимодействие государств-членов осуществляется в порядке, предусмотренном базовой технологической организационной моделью системы маркировки товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе;
  • государства-члены при введении маркировки на своей территории обеспечивают криптографическую защиту средств идентификации.

Перечень товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации:

  • Икра осетровых или икра лососевых (красная икра) свежая или охлажденная.
  • Икра осетровых или икра лососевых (красная икра) мороженая.
  • Икра осетровых или икра лососевых (красная икра) соленая или в рассоле.
  • Икра осетровых.
  • Икра лососевых (красная икра).

Средства идентификации товаров формируются эмитентами средств идентификации государств-членов или участниками оборота товаров.

Товары маркируются путем нанесения средства идентификации или материального носителя, содержащего средство идентификации, на упаковку способом, не допускающим отделения средства идентификации без его повреждений.

При комплектации маркированных товаров в групповую упаковку на такую упаковку может наноситься средство идентификации или материальный носитель, содержащий средство идентификации, с агрегированием средств идентификации товаров, помещенных в такую упаковку.

При комплектации маркированных товаров в транспортную упаковку на такую транспортную упаковку может наноситься средство идентификации транспортной упаковки, которое содержит код идентификации транспортной упаковки, с агрегированием средств идентификации товаров, помещенных в такую упаковку.

При маркировке транспортной упаковки состав необязательных информационных полей, наносимых на транспортную упаковку, определяется участником оборота товаров, осуществляющим комплектацию товаров в транспортную упаковку.

Решение вступает в силу с 30 ноября 2025 года.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане утвердили правила маркировки икры осетровых рыб.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
