"Оставили на улице под дождем": семью экс-президента Кыргызстана принудительно выселили из дома

В Кыргызской Республике из дома принудительно выселили семью бывшего президента КР Алмазбека Атамбаева, сообщает Zakon.kz.

Об этом, как пишет 24.kg, рассказали дети экс-президента КР Алия Шагиева и Кадырбек Атамбаев.

"Они рассказали, что семью выселили из дома в селе Кой-Таш. Сотрудники милиции вынесли все вещи и загрузили в специально подогнанный контейнер. По словам Алии Шагиевой, все сделали "максимально грязно и унизительно, оставив семью на улице с огромной горой вещей под дождем", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания 15 сентября 2025 года.

По словам детей Атамбаева, выселение незаконно, поскольку продолжаются судебные тяжбы.

"Мы пока поживем у родственников", – сообщил позднее Кадырбек Атамбаев.

Отметим, что о попытке штурма дома в Кой-Таше семья Алмазбека Атамбаева заявила 13 сентября. По словам его дочери Алии Шагиевой, к резиденции пришли несколько десятков человек, часть из которых – в милицейской форме, другие – в гражданской одежде. Документов они не предъявили.

По данным кыргызского издания, участок в селе Кой-Таш, где находится дом бывшего президента, возвращен государству. Согласно решению суда, прилегающая территория также передана государству.

Как проинформировал 12 сентября директор Госагентства по управлению госимуществом Тимур Малбашев, здесь намерены построить современный дом престарелых и новый детский сад на 500 мест.

13 сентября супруга экс-президента КР Раиса Атамбаева обратилась к президенту Садыру Жапарову, напомнив об обещании оставить этот дом в неприкосновенности.

3 июня 2025 года стало известно, что суд Первомайского района Бишкека признал бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева виновным в совершении ряда преступлений и заочно приговорил к 11,5 года лишения свободы. 4 июня 2025 года президент КР Садыр Жапаров заявил, что никто не может изменить решение суда.