Мир

Азербайджанские женщины впервые в истории страны стали водить автобусы

В Азербайджане женщины управляют автобусами, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2025 08:22 Фото: baku.ws
С 24 ноября в Азербайджане женщины впервые в истории страны получили возможность профессионально управлять пассажирскими автобусами, сообщает Zakon.kz.

Агентство наземного транспорта Азербайджана успешно реализовало "инновационную программу, нацеленную на увеличение доли женщин среди водителей общественного транспорта", пишет BAKU.WS. При этом особое внимание уделялось не только техническим аспектам вождения, но и профессиональной этике, психологии взаимодействия с пассажирами и культуре обслуживания на маршрутах.


Отмечается, что будущие водительницы осваивали:

  • технику правильного обзора дороги;
  • маневрирование в плотном городском потоке;
  • регламент остановки и стоянки в соответствии с нормативами безопасности;
  • элементы задней и передней парковки;
  • навыки выбора оптимальной траектории поворота;
  • соблюдение безопасной дистанции.
"В рамках подготовки особый акцент делался на предотвращении аварийных ситуаций и минимизации рисков в различных погодных и дорожных условиях. На финальным этапе каждая участница демонстрировала навыки самостоятельного управления автобусом на специально разработанных городских маршрутах", – говорится в публикации.

В Майами сотрудницу отеля уволили после совместного видео с Лионелем Месси.

