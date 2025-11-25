#АЭС в Казахстане
События

В Алматы нашли пассажирский автобус со штрафами на 3 млн тенге

полицейский в Алматы остановил автобус, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2025 11:52 Фото: ДП Алматы
В Алматы в рамках стартовавшего оперативно-профилактического мероприятия (ОПМ) "Борышкер" сотрудники административной полиции остановили пассажирский автобус с "букетом" штрафов, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города 25 ноября рассказали, что в рамках проверки установили, что собственник транспортного средства имеет неоплаченные административные штрафы на сумму около 3 млн тенге.

Автобус был остановлен во время обеспечения дорожного движения. Сотрудники полиции отметили, что подобные факты напрямую влияют на безопасность пассажиров и других участников дорожного движения.

Автобус водворили на специализированную штрафную стоянку

Сегодня, 25 ноября, Департамент государственных доходов Алматы сообщил о проведении ОПМ для взыскания налоговой задолженности за автотранспортные средства. Автомобили должников, у которых имеется постановление частных судебных исполнителей, выявляются с помощью камер "Сергек" и водворяются на штрафстоянку до полного погашения задолженности.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
