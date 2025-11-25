В Алматы нашли пассажирский автобус со штрафами на 3 млн тенге
В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города 25 ноября рассказали, что в рамках проверки установили, что собственник транспортного средства имеет неоплаченные административные штрафы на сумму около 3 млн тенге.
Автобус был остановлен во время обеспечения дорожного движения. Сотрудники полиции отметили, что подобные факты напрямую влияют на безопасность пассажиров и других участников дорожного движения.
Автобус водворили на специализированную штрафную стоянку
Сегодня, 25 ноября, Департамент государственных доходов Алматы сообщил о проведении ОПМ для взыскания налоговой задолженности за автотранспортные средства. Автомобили должников, у которых имеется постановление частных судебных исполнителей, выявляются с помощью камер "Сергек" и водворяются на штрафстоянку до полного погашения задолженности.