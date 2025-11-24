Фальшивый рак и инсценировка смерти: двойную жизнь учителя раскрыли в Шотландии

26-летняя учительница начальной школы шотландского города Данди Лара Симпсон несколько лет обманывала коллег, заявляя, что смертельно больна раком, а затем и вовсе инсценировала собственную смерть, сообщает Zakon.kz.

По информации Metro, педагог уверяла, что у нее диагностирована лейкемия. Чтобы убедить окружающих, Симпсон приходила на занятия в инвалидной коляске, использовала протез ноги, костыли, дыхательные трубки и парик.

По данным издания, Симпсон объявила коллегам, что ей осталось жить шесть месяцев, и сообщила о планах сыграть свадьбу. Женщина даже пригласила сотрудников школы на церемонию и попросила одну из учениц стать подружкой невесты.

Позже учительница распространила информацию о собственной "смерти", после чего выдавалась себя за родственников, рассылая письма коллегам и ученикам. Она также предоставляла адреса, куда можно отправить подарки и "последние дары".

Как уточняется, ложь открылась, когда посылки, отправленные в хоспис, где Симпсон якобы находилась последние месяцы жизни, вернулись отправителям. Спустя несколько месяцев после объявленной "смерти", женщину заметили на массовом спортивном мероприятии.

Издание отмечает, что "усопшая" продолжала преподавательскую деятельность и после инсценировки смерти. В настоящее время Симпсон руководит собственной танцевальной школой LAS Dance Collective в городе Терсо. На сайте учреждения указано, что школа предлагает занятия, в том числе по балету, для детей от трех лет.

В итоге Лара Симпсон была исключена из профессионального реестра преподавателей в начале этого года после анонимного расследования.

Struck off teacher who faked cancer, wedding and her own death is still tutoring kidshttps://t.co/IwWLr0KXVh pic.twitter.com/clSkITAwb1 — Daily Star (@dailystar) November 23, 2025

Ранее сообщалось, как подросток и учитель из Павлодара создали дрон-экоспасатель.