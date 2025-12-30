Американскую учительницу арестовали за непристойную переписку со школьником

В городе Луисвилле 36-летняя учительница начальной школы Сидни Графс оказалась в центре скандала. Ее арестовали по обвинению в отправке непристойных сообщений 12-летнему школьнику, сообщает Zakon.kz.

По информации Daily Star, об инциденте первыми узнали другие ученики, которые и рассказали об этом администрации школы. В ходе проверки правоохранительные органы изъяли электронные устройства учительницы, на которых, как утверждается, обнаружены доказательства общения с учеником.

По мнению следствия, педагог могла встречаться с ребенком вне школы. Во время задержания Графс, по данным суда, дала признательные показания, однако позднее изменила свою позицию и на слушании заявила о невиновности.

Отмечается, что после ареста за Графс внесли залог в размере 100 тыс. долларов. В данное время она находится под домашним арестом. Ей также запрещено пользоваться социальными сетями до окончания расследования. Следующее судебное заседание запланировано на 26 января 2026 года.

Как уточняется, педагога временно отстранили от работы и запретили любые контакты с детьми.





"Мы следуем установленным протоколам. Сотрудник отстранен от обязанностей до завершения расследования", – заявила директор Аманда Купер.

Ранее сообщалось, что 14-летнего казахстанца посадили на 10 лет за изнасилование девочки.