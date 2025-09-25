Ученые выяснили, у каких женщин риск смерти от рака груди самый высокий

Шведские ученые выяснили, что женщины, пропустившие первый скрининг на рак груди, имеют на 40 % более высокий риск смерти от этого заболевания, сообщает Zakon.kz.

Результаты исследования Каролинского института опубликованы в British Medical Journal (BMJ).

В рамках работы были проанализированы данные почти 500 тысяч женщин, впервые приглашенных на маммографию в период с 1991 по 2020 год. Наблюдение за ними продолжалось 25 лет. Оказалось, что 32% женщин не пришли на первое обследование, и именно эта группа реже участвовала в последующих скринингах. У них чаще выявляли рак молочной железы на поздних стадиях, когда лечение значительно осложнено.

За время исследования смертность среди тех, кто пропустил первую маммографию, составила 9,9 случая на тысячу женщин. В группе, которая прошла скрининг, показатель был ниже – 7 случаев на тысячу. При этом общая заболеваемость в обеих группах оставалась примерно одинаковой, что, по словам ученых, указывает на решающую роль ранней диагностики.

Исследователи подчеркивают: именно первое обследование может стать ключевым фактором, влияющим на долгосрочный прогноз.





"Если результаты первого скрининга позволяют предсказать диагноз и риск смерти десятилетия спустя, это дает ценную возможность заранее выделить группы риска", – говорится в публикации.

