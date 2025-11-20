Школьные истории, или Как подросток и учитель из Павлодара создали дрон-экоспасатель

Кайсару Жумабеку 13 лет, и он занимается разработкой технологий будущего. Его идея использовать беспилотники для решения экопроблем стала реальным проектом. Сегодня дрон, созданный Кайсаром, способен анализировать качество воды в озерах и реках Павлодарской области, сообщает Zakon.kz.

Разработка Кайсара и его наставника – учителя физики Жасулана Мендыбаева представлена на областном конкурсе научных проектов "Зерде". По словам педагога, применение беспилотников в экологическом мониторинге, ликвидации последствий ЧС и профилактической работе становится все более актуальным.

"Идея родилась после разговора с Кайсаром. Он с таким вдохновением рассказывал, как дроны применяются в разных сферах. Его родители, например, используют их в сельском хозяйстве. Мы решили, что наш проект будет связан именно с дронами. Экологические проблемы волнуют каждого, а вода – жизненно важный ресурс, который нужно регулярно проверять на чистоту и безопасность. Загрязнение водоемов может происходить из-за сточных вод, удобрений, промышленных отходов. Так мы и пришли к теме нашего проекта", – рассказал Жасулан Мендыбаев.

Кайсар учится в школе-лицее №8 для одаренных детей Павлодара. Для него этот проект – способ объединить интерес к экологии и современным технологиям.

"Мне интересно, как технологии могут помогать защищать природу. Я увлекаюсь устройством разных аппаратов, люблю технику, особенно машиностроение. А еще мне нравится география, особенно раздел геологии", – поделился Кайсар.

Команда признается: создать работающий прототип было непросто.

"Сложности возникают постоянно. Например, нужно было надежно и аккуратно закрепить тестер на дроне. Нас выручила 3D-печать, мы распечатали крепеж и зафиксировали устройство", – рассказал наставник.

Жасулан Мендыбаев не только педагог, но и автор учебного пособия "Инфографика физики", которое помогает ученикам воспринимать физику как увлекательную и полезную науку. В 2019 году он представил это пособие Касым-Жомарту Токаеву во время его визита в область 27 апреля 2019 года.

"Подари мне, в свободное время порешаю. Когда я учился в школе, физика мне нравилась. Но больших успехов я добиться не смог. Вовремя понял, что Эйнштейн из меня не получится. Но, в принципе, в свободное время физика и иностранные языки – хорошая зарядка для ума", – сказал президент Токаев во время встречи с общественностью.

Прототип дрона оказался не только эффективным, но и доступным по стоимости, дешевле заводских аналогов. Его можно использовать в разных сферах, где важна чистота воды. Уже в ходе научных экспериментов устройство доказало свою практическую пользу и научную новизну.

Команда провела анализ воды в трех озерах Баянаульского района – Жасыбай, Торайгыр, Сабандыколь и на реке Иртыш в створе села Майское и Усолка.

"Изначально мы планировали, что дрон будет выполнять забор воды, но потом решили использовать онлайн-анализатор. Он опускается в воду, зависает на 10 секунд, передает данные на компьютер или смартфон и возвращается обратно", – объяснил Жасулан Мендыбаев.

По результатам исследований показатели воды в озерах немного превышали нормы, но не критично. В реках качество воды соответствовало санитарным требованиям.

Например, вода озера Жасыбай имеет щелочную реакцию с уровнем pH9, что может влиять на состав водной флоры и фауны. Общая минерализация (TDS) составляет 931 мг/л – выше нормы для питьевой воды (до 500 мг/л). Концентрация нитратов – 49 мг/л, немного выше допустимого уровня (45 мг/л). Содержание нефтепродуктов – 0,15 мг/дм³, что превышает предельно допустимую концентрацию для поверхностных вод (0,1 мг/дм³).

В планах у Кайсара – довести конструкцию до совершенства и подумать о коммерциализации идеи. Это реальный шаг к созданию системы экологического мониторинга водоемов, которая поможет отслеживать состояние воды, предотвращать загрязнения, а также использовать технологию в образовании и научных исследованиях.