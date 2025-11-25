Пауэрбанк загорелся в самолете сингапурской авиакомпании
По информации очевидцев, опубликованной ими в социальных сетях, сначала пассажиры почувствовали сильный запах гари и вызвали бортпроводников. Сотрудники долго пытались справиться с ситуацией с помощью огнетушителя и льда.
🚨 Laptop catches fire mid-flight on Scoot from HK to Singapore on Nov 22! Passengers smelled burning, crew doused it with extinguisher & water, but it didn't ignite fully. Firefighters boarded post-landing. pic.twitter.com/GqRrnUjXVv— Fahad Naim (@Fahadnaimb) November 23, 2025
Пожар удалось предотвратить, однако устройство успело слегка подпалить внутреннюю обшивку. В аэропорту Сингапура борт ожидала команда профессиональных пожарных.
🇭🇰✈️➡️🇸🇬🔋🚨 | Scoot #TR939 | 22-Nov-2025— Brandon (@b3108) November 23, 2025
A powerbank overheated on a Scoot flight, requiring flight attendants to bring the situation under control. No injuries & no impact to flight time. Passengers disembarked upon arrival at Changi after 🇸🇬 fire services gave the all clear. pic.twitter.com/5OKDtqLmwO
Недавно сингапурская компания FoloToy сняла с продаж плюшевого медведя с искусственным интеллектом, которого уличили в том, что он может давать детям вредные советы.