#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
519.98
600.06
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
519.98
600.06
6.6
Мир

Пауэрбанк загорелся в самолете сингапурской авиакомпании

Самолет сингапурской авиакомпании чуть не сгорел из-за пауэрбанка, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2025 06:50 Фото: FlyScootEU
На рейсе авиакомпании Scoot, летевшего 22 ноября из Гонконга в Сингапур, перегрелся портативный аккумулятор, сообщает Zakon.kz.

По информации очевидцев, опубликованной ими в социальных сетях, сначала пассажиры почувствовали сильный запах гари и вызвали бортпроводников. Сотрудники долго пытались справиться с ситуацией с помощью огнетушителя и льда.

Пожар удалось предотвратить, однако устройство успело слегка подпалить внутреннюю обшивку. В аэропорту Сингапура борт ожидала команда профессиональных пожарных.

Недавно сингапурская компания FoloToy сняла с продаж плюшевого медведя с искусственным интеллектом, которого уличили в том, что он может давать детям вредные советы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Джей Ло выступила на свадьбе дочки индийского миллиардера
07:50, Сегодня
Джей Ло выступила на свадьбе дочки индийского миллиардера
Авиакомпания Emirates запретила использовать пауэрбанки в своих самолетах
02:57, 09 августа 2025
Авиакомпания Emirates запретила использовать пауэрбанки в своих самолетах
Гонконгская авиакомпания планирует открыть прямые рейсы в Казахстан
15:45, 13 сентября 2025
Гонконгская авиакомпания планирует открыть прямые рейсы в Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: