Пауэрбанк загорелся в самолете сингапурской авиакомпании

По информации очевидцев, опубликованной ими в социальных сетях, сначала пассажиры почувствовали сильный запах гари и вызвали бортпроводников. Сотрудники долго пытались справиться с ситуацией с помощью огнетушителя и льда.

🚨 Laptop catches fire mid-flight on Scoot from HK to Singapore on Nov 22! Passengers smelled burning, crew doused it with extinguisher & water, but it didn't ignite fully. Firefighters boarded post-landing. pic.twitter.com/GqRrnUjXVv

Пожар удалось предотвратить, однако устройство успело слегка подпалить внутреннюю обшивку. В аэропорту Сингапура борт ожидала команда профессиональных пожарных.

