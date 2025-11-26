#АЭС в Казахстане
Мир

Роман Стивена Кинга "Оно" пропал с продаж в России: стала известна причина

книги Стивена Кинга, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2025 15:28 Фото: pexels
В середине ноября 2025 года в российских СМИ появилась информация о том, что роман американского писателя Стивена Кинга "Оно" стали снимать с продаж на маркетплейсах и убирать из книжных магазинов, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 26 ноября, стала известна причина. Тираж романа отозвало издательство "АСТ" в связи с жалобами на изображение в книге нетрадиционных отношений.

"Да, целая партия романа была отозвана. Было обращение – и Российский книжный союз провел предварительную экспертизу. На что были жалобы? Несоответствие текущему законодательству ", – сказала генеральный директор "АСТ" Татьяна Горская ТАСС.

Горская добавила, что "Оно" издается в России не один десяток лет: к детальному изучению романа давно никто не обращался. Сейчас "АСТ" проводит еще одну, собственную, экспертизу произведения.

"К нашему счастью, сейчас появляется возможность использовать искусственный интеллект для проверки изданных книг. Эти технологии мы начали использовать буквально на днях. Хотя, в конечном счете, безусловно, итоги проверки подводит живой человек – эксперт", – отметила она.

По результатам экспертизы коллектив издательства примет решение о маркировке романа Кинга в соответствии с законодательством России.

"В случае каких-то серьезных, неприемлемых несоответствий мы будем обращаться к правообладателю напрямую с просьбой разрешить редактирование текста", – заключила гендиректор "АСТ".

"Оно" – роман в жанре ужасов, впервые опубликованный в 1986 году издательством Viking Press. В произведении затрагиваются важные для Кинга темы: власть памяти, сила объединенной группы и влияние детских психологических травм на взрослую жизнь. Согласно основной сюжетной линии, семеро друзей из вымышленного города Дерри в штате Мэн сражаются с монстром, убивающим детей и способным принять любой физический облик, основанный на глубочайших страхах своих жертв. Повествование ведется параллельно в разных временных интервалах, один из которых соответствует детству главных героев (1958 год), а другой – их взрослой жизни (1985 год).

В Казахстане тоже намерены начать маркировать фильмы и книги, если в них обнаружат пропаганду ЛГБТ. Такой контент будет маркироваться как 18+ и 21+.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
