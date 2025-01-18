Стивен Кинг высказался за отмену "Оскара-2025" из-за масштабных пожаров в Лос-Анджелесе

Известный американский писатель Стивен Кинг считает, что от церемонии вручения Оскара в этом году следует отказаться, сообщает Zakon.kz.

Автор культовых романов "Оно", "Сияние" и "Мизери" решил высказаться по этому поводу в соцсети BlueSky.

"Не буду голосовать на "Оскаре" в этом году. ИМХО, его стоит отменить. Никакого блеска рядом с горящим Лос-Анджелесом", – написал Стивен Кинг.

Мнения комментаторов под постом, впрочем, разделились. Одни согласились с позицией писателя, другие считают, что в проведении "Оскара" есть плюсы, в том числе для людей, которым нужно отвлечься от потрясения.

Лесной пожар начался в Лос-Анджелесе утром 7 января 2025 года. Стихия унесла жизни по меньшей мере 11 человек.

Свою лепту в помощь жертвам пожаров внесла американская актриса Пэрис Хилтон.

А вот благотворительная помощь Меган Маркл и принца Гарри столкнулась с негативной реакцией в Сети.