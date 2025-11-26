Ресторан будущего открыли в Дубае, где ИИ стал шеф-поваром
Как пишет South China Morning Post, изначально владелец ресторана Ахмета Ойтуна Чакира столкнулся с творческим кризисом. В какой-то момент он решил использовать ChatGPT для создания нового блюда. Ресторатор попросил чат-бота предоставить рецепт – нейросеть выбрала баранину с пряностями.
"Это было потрясающе, просто потрясающе. Мы сразу же сделали фото и разместили его в меню. Оно стало бестселлером", – отметил владелец.
Отмечается, что ИИ-шеф представляет собой аватар, основанный на модели Umai, разработанной компанией Vivid Studios в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Он выглядит как мужчина средних лет, носит очки и обладает футуристическим обликом. Он управляет кухней, используя знания, собранные из множества рецептов и данных о пище.
В итоге ресторан стал экспериментальной моделью использования ИИ в гастрономии.
