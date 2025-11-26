Ресторан будущего открыли в Дубае, где ИИ стал шеф-поваром

В Дубае в ресторане, который позиционируется как "будущее гастрономии", блюда готовит искусственный интеллект (ИИ) "шеф Айман", сообщает Zakon.kz.

Как пишет South China Morning Post, изначально владелец ресторана Ахмета Ойтуна Чакира столкнулся с творческим кризисом. В какой-то момент он решил использовать ChatGPT для создания нового блюда. Ресторатор попросил чат-бота предоставить рецепт – нейросеть выбрала баранину с пряностями.

"Это было потрясающе, просто потрясающе. Мы сразу же сделали фото и разместили его в меню. Оно стало бестселлером", – отметил владелец.

Отмечается, что ИИ-шеф представляет собой аватар, основанный на модели Umai, разработанной компанией Vivid Studios в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Он выглядит как мужчина средних лет, носит очки и обладает футуристическим обликом. Он управляет кухней, используя знания, собранные из множества рецептов и данных о пище.

В итоге ресторан стал экспериментальной моделью использования ИИ в гастрономии.

Ранее сообщалось, что плюшевого мишку с ИИ сняли с продажи из-за сомнительных разговоров с детьми.