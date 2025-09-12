Албания стала первой страной в мире с министром ИИ

Модель на базе искусственного интеллекта будет использоваться в качестве "ИИ-министра" в Албании, сообщает Zakon.kz.

"ИИ-министр" будет отвечать за государственные закупки, пишет Politico. Ее будут звать Диэлла, что на албанском означает "солнце".

🚨BREAKING: Albania has named the world’s first AI-crafted minister, a virtual entity called Diella, to manage public procurement and combat corruption. pic.twitter.com/Zii13gzWQk — World Source News 24/7 (@Worldsource24) September 11, 2025

По словам премьер-министра страны Эди Рамы, решения по государственным тендерам будут переданы ИИ-модели с целью создания "на 100% неподкупной" системы госзакупок. Диэлла уже используется в работе государственной цифровой платформы, предоставляющей доступ к большинству госуслуг.

"Иногда действительно лучше бездушные ИИ, чем некоторые живые люди", – отметили пользователи Сети.

