Технологии

Албания стала первой страной в мире с министром ИИ

Искусственный интеллект, ИИ, AI, интеллектуальные компьютерные программы, интеллектуальная компьютерная программа, современные технологии, цифровизация , фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2025 06:45 Фото: pixabay
Модель на базе искусственного интеллекта будет использоваться в качестве "ИИ-министра" в Албании, сообщает Zakon.kz.

"ИИ-министр" будет отвечать за государственные закупки, пишет Politico. Ее будут звать Диэлла, что на албанском означает "солнце".

По словам премьер-министра страны Эди Рамы, решения по государственным тендерам будут переданы ИИ-модели с целью создания "на 100% неподкупной" системы госзакупок. Диэлла уже используется в работе государственной цифровой платформы, предоставляющей доступ к большинству госуслуг.

"Иногда действительно лучше бездушные ИИ, чем некоторые живые люди", – отметили пользователи Сети.

Ранее во время опроса немецкие пилоты признались, что дремали в кабине пилотов во время полетов.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Фотоаппарат Папы Римского выставили на аукцион
Технологии
03:43, 12 сентября 2025
Фотоаппарат Папы Римского выставили на аукцион
"Казахтелеком" развивает транзитный потенциал и укрепляет взаимодействие с операторами связи
Технологии
13:28, 11 сентября 2025
"Казахтелеком" развивает транзитный потенциал и укрепляет взаимодействие с операторами связи
В Китае создали первую в мире модель ИИ, имитирующую работу мозга
Технологии
21:30, 10 сентября 2025
В Китае создали первую в мире модель ИИ, имитирующую работу мозга
