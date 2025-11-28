В Казахстане ИИ будут применять при определении группы инвалидности

Министерством труда и социальной защиты населения РК ведется разработка модели искусственного интеллекта, которая будет применяться при проведении медико-социальной экспертизы для установления группы инвалидности, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что искусственный интеллект будет применяться в качестве системы распознания и структурирования данных из медицинских документов, что позволит автоматизировать такие процессы, как определение полноты представленных данных, сопоставление диагнозов со степенью утраты трудоспособности (согласно международной классификации болезней) и также рекомендовать итоговое решение.

"Внедрение данного инструмента поможет обеспечить прозрачность процедур, на всех этапах будет исключен человеческий фактор, минимизированы коррупционные риски при определении группы инвалидности", – отметили в министерстве.

В настоящее время проводится обучение модели ИИ, а также работа по интеграции информационных систем для предоставления электронных документов, оцифровке и передаче структурированных данных всех лечебно-диагностических, лабораторных и инструментальных исследований, подтверждающих клинический диагноз.

По завершении подготовительного этапа планируется проведение апробации нового формата оказания освидетельствования в пилотном режиме.

Ранее сообщалось, что в Казахстане вступит в силу второй в мире закон об искусственном интеллекте. 17 ноября 2025 года Закон РК "Об искусственном интеллекте" был подписан президентом РК, а 18 января 2026 года будет введен в действие. Точнее, пакет НПА. Кроме Закона РК "Об искусственном интеллекте", это также изменения и дополнения в другие законодательные акты РК по вопросам ИИ и цифровизации, а также поправки в КоАП.