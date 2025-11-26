Ватикан запретил католикам полигамные и полиаморные отношения

Папа Лев XIV одобрил новый регламент Римской курии, в котором к католикам обратились с призывом стремиться к моногамным бракам, заключаемым на всю жизнь, и отказаться от полигамных и полиаморных связей, сообщает Zakon.kz.

Согласно документу, опубликованному на сайте Ватикана, Папа Римский не одобряет практику многоженства в Африке, в том числе среди членов католической церкви. В указе подчеркивается, что брак рассматривается как пожизненное обязательство между мужчиной и женщиной, заключаемое один раз.

"Каждый подлинный брак – это единство, состоящее из двух личностей, которое требует настолько близких и всеобъемлющих отношений, что их невозможно разделить с другими", – говорится в документе.

Многие СМИ пишут, что вопрос соблюдения церковных догматов о многоженстве являлся предметом обсуждения на саммитах в Ватикане в 2023 и 2024 годах под руководством папы Франциска, с участием кардиналов и епископов из различных стран. Наибольшие разногласия вызвала ситуация с католиками в Африке, где многие продолжают следовать давним культурным традициям, предполагающим возможность вступления в несколько браков.

Также было затронуто распространение полиаморных отношений в ряде западных государств.

