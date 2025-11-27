#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
518.68
600.27
6.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
518.68
600.27
6.58
Мир

На скандальной выставке в Иране роботов изображали актеры

Выставка роботов в Иране, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2025 07:39 Фото: pixabay
На минувшей выставке Kish Inox в иранском городе Киш организаторы представили разработанных в этой стране роботов, внутри костюмов которых находились обычные люди, сообщает Zakon.kz.

Видео с "высокотехнологичными антропоморфными роботами", которые на самом деле оказались людьми в костюмах и гриме, быстро разошлось по всему миру. Посетители выставки распознали подлог по таким деталям, как кожа со шрамами от акне, ровное дыхание и моргание "роботов", что вызвало насмешки в социальных сетях.

На кадрах с мероприятия видно, как мужчина и женщина довольно неубедительно имитируя механические движения и представляясь роботами. Как посетители, так и пользователи соцсетей быстро поняли, что за роботов выдают себя живые актеры. Характерные человеческие позы, движения и черты лица подтвердили их догадки.

Этот случай также оживил дискуссии о других спорных заявлениях иранских властей о технологических разработках. Пользователи вспомнили такие проекты, как устройство Mostaan, которое якобы обнаруживало COVID-19, вакцину Barekat, чья эффективность вызывала сомнения, а также гиперзвуковые ракеты, существование которых остается недоказанным.

Организаторы выставки Kish Inox 2025 и Министерство информации и коммуникационных технологий Ирана пока не прокомментировали инцидент.

А WhatsApp решил порадовать пользователей праздничной новогодней анимацией.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Трехрукий робот-дирижер дебютировал в Германии
06:33, 14 октября 2024
Трехрукий робот-дирижер дебютировал в Германии
Уникального робота создал школьник из Акмолинской области
00:45, 12 сентября 2023
Уникального робота создал школьник из Акмолинской области
Робота-полицейского с ИИ презентовали в Китае
05:05, 17 октября 2024
Робота-полицейского с ИИ презентовали в Китае
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: