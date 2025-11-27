На скандальной выставке в Иране роботов изображали актеры

На минувшей выставке Kish Inox в иранском городе Киш организаторы представили разработанных в этой стране роботов, внутри костюмов которых находились обычные люди, сообщает Zakon.kz.

Видео с "высокотехнологичными антропоморфными роботами", которые на самом деле оказались людьми в костюмах и гриме, быстро разошлось по всему миру. Посетители выставки распознали подлог по таким деталям, как кожа со шрамами от акне, ровное дыхание и моргание "роботов", что вызвало насмешки в социальных сетях.

Iran brought its "robots" to the expo — but there’s a catch🤭



At the Kish Inox Tech Expo 2025, instead of machines, there were… ordinary people pretending to be robots.



A video of the show is now spreading rapidly online. pic.twitter.com/Gc16o5UtrN — NEXTA (@nexta_tv) November 26, 2025

На кадрах с мероприятия видно, как мужчина и женщина довольно неубедительно имитируя механические движения и представляясь роботами. Как посетители, так и пользователи соцсетей быстро поняли, что за роботов выдают себя живые актеры. Характерные человеческие позы, движения и черты лица подтвердили их догадки.

Этот случай также оживил дискуссии о других спорных заявлениях иранских властей о технологических разработках. Пользователи вспомнили такие проекты, как устройство Mostaan, которое якобы обнаруживало COVID-19, вакцину Barekat, чья эффективность вызывала сомнения, а также гиперзвуковые ракеты, существование которых остается недоказанным.

Организаторы выставки Kish Inox 2025 и Министерство информации и коммуникационных технологий Ирана пока не прокомментировали инцидент.

