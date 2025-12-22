#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

Танцоры под угрозой? Роботы за 7 млн тенге вышли на сцену вместе с "королем китайской поп-музыки"

Ван Лихун, певец, фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2025 11:28 Фото: Instagram/wangleehom
49-летний тайваньский и американский поп-певец Ван Лихун впервые выступил с танцующими роботами на сцене. Интересно, что миниатюрные гуманоиды так же, как и люди, примерили сценические костюмы, сообщает Zakon.kz.

Стоит отметить, что роботы повторили всю хореографию основных танцоров с удивительной плавностью и закончили номер синхронным сальто.

Cудя по кадрам из зала в Чэнду, зрители остались в восторге от увиденного.

Ван Лихун – это крупная поп-звезда, известный как "король китайской поп-музыки", сочетающий поп, R&B, хип-хоп с традиционной китайской музыкой, мульти-инструменталист, продюсер, актер и режиссер, многократный лауреат престижных премий, а еще его называют "Восточным Элвисом".

По данным WebProNews, такая точность стала возможной благодаря продвинутым системам балансировки и артикуляции суставов. Стоимость одного такого устройства оценивается примерно в 13,5 тысячи долларов (почти 7 млн тенге). Подготовка к выступлению заняла более трех месяцев, а в процессе обучения, вероятно, применялись технологии захвата движения и ИИ.

Глава Tesla Илон Маск также отозвался о зрелищном шоу, но был краток. "Потрясающе!" – написал он.

Многие комментаторы не верят и считают все это обманом. Другие же с сожалением отмечают, что танцоры теперь находятся в зоне риска.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2025 11:28
"Happy Birthday, Саня!": Димаш Кудайберген устроил грандиозное поздравление танцору

Мы также рассказывали, что дочь Динары Сатжан дебютировала на сцене "Астана Балет" в постановке "Щелкунчик".

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
