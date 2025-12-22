Танцоры под угрозой? Роботы за 7 млн тенге вышли на сцену вместе с "королем китайской поп-музыки"

49-летний тайваньский и американский поп-певец Ван Лихун впервые выступил с танцующими роботами на сцене. Интересно, что миниатюрные гуманоиды так же, как и люди, примерили сценические костюмы, сообщает Zakon.kz.

Стоит отметить, что роботы повторили всю хореографию основных танцоров с удивительной плавностью и закончили номер синхронным сальто.

Wang Leehom’s Chengdu show goes viral with humanoid robot backup dancershttps://t.co/0wFlsxpASY pic.twitter.com/21vCwdQpSC — Bandwagon (@BandwagonAsia) December 22, 2025

Look at the crazy performance of #Unitree Robots in concert in China 🇨🇳

Maybe the first business application of robots is in entertainment area pic.twitter.com/Utvc0cAqd2 — Xiaowei – ShallWe Tech (@Xiaoweisuper6) December 19, 2025

Cудя по кадрам из зала в Чэнду, зрители остались в восторге от увиденного.

Ван Лихун – это крупная поп-звезда, известный как "король китайской поп-музыки", сочетающий поп, R&B, хип-хоп с традиционной китайской музыкой, мульти-инструменталист, продюсер, актер и режиссер, многократный лауреат престижных премий, а еще его называют "Восточным Элвисом".

По данным WebProNews, такая точность стала возможной благодаря продвинутым системам балансировки и артикуляции суставов. Стоимость одного такого устройства оценивается примерно в 13,5 тысячи долларов (почти 7 млн тенге). Подготовка к выступлению заняла более трех месяцев, а в процессе обучения, вероятно, применялись технологии захвата движения и ИИ.



Глава Tesla Илон Маск также отозвался о зрелищном шоу, но был краток. "Потрясающе!" – написал он.

Многие комментаторы не верят и считают все это обманом. Другие же с сожалением отмечают, что танцоры теперь находятся в зоне риска.

Мы также рассказывали, что дочь Динары Сатжан дебютировала на сцене "Астана Балет" в постановке "Щелкунчик".