#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
518.68
600.27
6.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
518.68
600.27
6.58
Мир

"Пупупу" может стать словом 2025 года: что оно значит

парни с телефонами, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2025 09:30 Фото: pexels
Междометие "пупупу" или "пу-пу-пу" стало одним из претендентов на звание "Слова года-2025" по версии портала "Грамота.ру". Всего лингвисты рассматривали более 500 слов, отслеживая их частотность в соцсетях, СМИ и повседневной речи, сообщает Zakon.kz.

Шорт-лист слов 2025 года, по данным известного портала, выглядит следующим образом: "лимб", "проявленность", "зумер", "ред-флаг", междометие "пупупу", а также "сигма", "имба", "выгорание", "промпт", "слоп", "брейнрот" и "подсветить".

Самая яркая тенденция, которую отмечают лингвисты, – обилие слов, отражающих повсеместное распространение сгенерированного нейросетями контента.

К этой группе относятся три слова: брейнрот (деградация мышления из-за потребления низкокачественного контента), слоп (некачественный развлекательный контент, наскоро сгенерированный нейросетью) и промпт (пользовательский запрос к нейросети).

Также продолжается экспансия психологической лексики в разговорную речь.

К осознанности присоединилась проявленность – способность раскрывать свой внутренний мир перед другими. Заимствование ред-флаг (и соответствующая калька красный флаг) расширило значение: раньше оно использовалось применительно к отношениям между людьми, а теперь обозначает любые тревожные сигналы – можно встретить заголовки вроде "10 ред-флагов при выборе смартфона".

Кроме того, мемы и игровая культура оставили след в языке.

В шорт-лист попали имба (изначально – чрезмерно усиленный персонаж в видеоигре, нарушающий игровой баланс, а в широком смысле – что-то, с чем сложно конкурировать, нечто крутое, мощное) и междометие пупупу. Слово сигма, означающее самодостаточного человека (обычно мужчину), держащегося особняком и не участвующего в борьбе за власть и внимание, получило второе дыхание благодаря популярности песни "Сигма-бой". Вместе с зумером они отражают потребность общества в обозначении новых возрастных и поведенческих типажей.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2025 09:30
Песня школьниц из России Sigma Boy попала в топ Billboard

Что означает "пупупу"

У выражения, как отмечает деловое издание "Взгляд", нет фиксированного значения – смысл меняется вместе с контекстом и интонацией. Наиболее распространены несколько интерпретаций:

  • Легкая грусть или разочарование: "Пупупу, опять похолодало".
  • Усталость или эмоциональное выгорание: "Пупупу, работы навалилось выше крыши".
  • Реакция на неловкость или странную ситуацию: "Пупупу… ну и денек".
  • Ироничный способ успокоиться. Выражение часто звучит как мягкая самоирония: человек не ругается, не жалуется, а пытается сгладить напряжение коротким звуком.

Ранее мы озвучивали интересные легенды и запреты на 27 ноября: что скрывает Филиппов день.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Ольга Бузова планирует стать мамой в 2025 году
23:34, 14 ноября 2024
Ольга Бузова планирует стать мамой в 2025 году
Камала Харрис или принцесса: претенденты на "Человека года"
06:06, 10 декабря 2024
Камала Харрис или принцесса: претенденты на "Человека года"
Оксфордский словарь назвал главное слово – 2024
10:06, 02 декабря 2024
Оксфордский словарь назвал главное слово – 2024
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: