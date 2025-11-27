"Пупупу" может стать словом 2025 года: что оно значит

Междометие "пупупу" или "пу-пу-пу" стало одним из претендентов на звание "Слова года-2025" по версии портала "Грамота.ру". Всего лингвисты рассматривали более 500 слов, отслеживая их частотность в соцсетях, СМИ и повседневной речи, сообщает Zakon.kz.

Шорт-лист слов 2025 года, по данным известного портала, выглядит следующим образом: "лимб", "проявленность", "зумер", "ред-флаг", междометие "пупупу", а также "сигма", "имба", "выгорание", "промпт", "слоп", "брейнрот" и "подсветить".

Самая яркая тенденция, которую отмечают лингвисты, – обилие слов, отражающих повсеместное распространение сгенерированного нейросетями контента.

К этой группе относятся три слова: брейнрот (деградация мышления из-за потребления низкокачественного контента), слоп (некачественный развлекательный контент, наскоро сгенерированный нейросетью) и промпт (пользовательский запрос к нейросети).

Также продолжается экспансия психологической лексики в разговорную речь.

К осознанности присоединилась проявленность – способность раскрывать свой внутренний мир перед другими. Заимствование ред-флаг (и соответствующая калька красный флаг) расширило значение: раньше оно использовалось применительно к отношениям между людьми, а теперь обозначает любые тревожные сигналы – можно встретить заголовки вроде "10 ред-флагов при выборе смартфона".

Кроме того, мемы и игровая культура оставили след в языке.

В шорт-лист попали имба (изначально – чрезмерно усиленный персонаж в видеоигре, нарушающий игровой баланс, а в широком смысле – что-то, с чем сложно конкурировать, нечто крутое, мощное) и междометие пупупу. Слово сигма, означающее самодостаточного человека (обычно мужчину), держащегося особняком и не участвующего в борьбе за власть и внимание, получило второе дыхание благодаря популярности песни "Сигма-бой". Вместе с зумером они отражают потребность общества в обозначении новых возрастных и поведенческих типажей.

Что означает "пупупу"

У выражения, как отмечает деловое издание "Взгляд", нет фиксированного значения – смысл меняется вместе с контекстом и интонацией. Наиболее распространены несколько интерпретаций:

Легкая грусть или разочарование: "Пупупу, опять похолодало".

Усталость или эмоциональное выгорание: "Пупупу, работы навалилось выше крыши".

Реакция на неловкость или странную ситуацию: "Пупупу… ну и денек".

Ироничный способ успокоиться. Выражение часто звучит как мягкая самоирония: человек не ругается, не жалуется, а пытается сгладить напряжение коротким звуком.

