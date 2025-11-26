#АЭС в Казахстане
Советы

Интересные легенды и запреты на 27 ноября: что скрывает Филиппов день

елки, поле, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2025 12:35 Фото: pexels
Филиппов день – это традиционный народный праздник, отмечаемый 27 ноября. В 2025 году эта дата выпадает на четверг. Раньше говорили, что с этого дня "день короткий, а ночь длинная", и начинали готовиться к суровым зимним условиям, сообщает Zakon.kz.

С этим днем связаны интересные легенды и сказания. К примеру, люди верили: если в этот день нарушить порядок в доме или не приготовить зимние припасы, зима может быть особенно суровой.

Кроме того, одна из популярных легенд гласила: девушка, взглянув в воду в ночь Филиппа, могла увидеть образ суженого. Но было предупреждение: если увидишь образ и засмеешься – суженый может отвернуться в реальной жизни.

Существовало еще одно поверье: если на Филиппа остался один лист на дереве, он "подарит удачу" тому, кто его соберет, но только если собирать лист очень тихо, чтобы никто не услышал шуршания. Легенда связывала это с подготовкой к зиме: лист символизировал "последнее тепло природы" и защиту дома.

Главные запреты

  • Тяжелая работа – не начинать новые дела, особенно в поле и лесу.
  • Ссоры и злые слова – избегать конфликтов, ругани, криков.
  • Рубка больших деревьев – нельзя срубать деревья, чтобы не навлечь беду.
  • Начало новых проектов – не открывать предприятия, не строить, не заключать важные сделки.
  • Праздные развлечения – не устраивать шумные гулянья, игры и забавы.
  • Игнорирование зимней подготовки – день предназначен для заботы о хозяйстве и подготовке к зиме.

Приметы по погоде

  • Снег идет – зима будет суровая.
  • День теплый, безморозный – зима мягкая.
  • Листья на деревьях держатся – долгая зима.
  • Куры клюют зерно активно – морозная зима, но без голода.
  • Ранние морозы – предвестие сильных морозов зимой.

Также согласно данным, опубликованным в издании "Известия", в народной традиции этот день получил название Куделица. Корень названия связан с хозяйственным укладом: "кудель" – это подготовленное волокно льна или конопли для прядения.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2025 12:35
Что нельзя делать 22 ноября

Также мы рассказывали, что на днях первая леди США официально открыла праздничный сезон, лично приняв рождественскую елку для Белого дома. Церемония получения рождественской елки проводится ежегодно. В этом году дерево высотой 5,6 м привезли с фермы Korson's Tree Farms в штате Мичиган. Чтобы попасть в Белый дом, дерево выиграло общенациональный конкурс.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
