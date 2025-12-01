#АЭС в Казахстане
Мир

Оксфордский словарь выбрал rage bait словом 2025 года

словарь, рука, фото - Новости Zakon.kz от 01.12.2025 09:15 Фото: pexels
Оксфордский словарь английского языка объявил rage bait (дословный перевод – "приманка для ярости") словом 2025 года, сообщает Zakon.kz.

На сайте издательства университета Oxford University Press отмечено, что в течение трех дней в голосовании участвовали более 30 тысяч человек.

"В итоге мы выбрали rage bait официальным словом года", – уточнили языковеды.

Оно образовано от английских слов rage (ярость) и bait (приманка). Это слово означает "онлайн-контент, намеренно предназначенный для того, чтобы вызвать гнев или возмущение, будучи раздражающим, провокационным или оскорбительным, обычно публикуемый с целью увеличения трафика или привлечения на определенную веб-страницу или учетную запись в социальных сетях".

За последний год частота его употребления увеличилась втрое.

Стоит уточнить, что в 2024 году Оксфордский словарь назвал словом года выражение brain rot, которое буквально переводится как "разложение (гниение) мозга".

27 ноября 2025 года мы рассказывали, что междометие "пупупу" или "пу-пу-пу" стало одним из претендентов на звание "Слова года-2025" по версии портала "Грамота.ру". Всего лингвисты рассматривали более 500 слов, отслеживая их частотность в соцсетях, СМИ и повседневной речи.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
