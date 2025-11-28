#АЭС в Казахстане
Мир

Крохотная лошадь-терапевт из Германии попала в Книгу рекордов Гиннесса

терапевтическая лошадь попала в Книгу рекордов Гиннеса, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2025 20:09 Фото: guinnessworldrecords.com
Терапевтическая лошадь по кличке Пумюкель из Германии попала в Книгу рекордов Гиннесса благодаря своему очень маленькому росту, сообщает Zakon.kz.

Как говорится на сайте, ее рост составил 53,6 см в холке.

Хозяйка животного, Карола Вайдеманн, рассказала, что взяла Пумюкеля в 2020 году, когда тому было всего пять месяцев – тогда он едва достигал 45 см роста.

"Я подъехала, посмотрела на него и была по-настоящему потрясена. Никогда раньше не видела настолько маленькой лошадки", – отметила Вайдеманн.

Представители Книги рекордов Гиннесса подтвердили замеры: высота Пумюкеля оказалась на четыре сантиметра меньше, чем у предыдущего рекордсмена.

Несмотря на миниатюрные размеры, Пумюкель активно работает терапевтической лошадью. Он регулярно навещает дома престарелых, хосписы, школы и учреждения для людей с ограниченными возможностями.

"У него невероятно обаятельный характер. Он отлично ладит с детьми, обожает, когда его чешут и обнимают, и явно любит быть в центре внимания", – добавила хозяйка.

Ранее собака из Британии попала в Книгу рекордов Гиннесса благодаря донорству крови.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
