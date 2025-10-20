Собака из Британии попала в Книгу рекордов Гиннесса благодаря донорству крови
Как пишет издание Plymouth Live, Шарвуд начал донорство в 2017 году в возрасте 13 месяцев и продолжал до своего девятого дня рождения в 2024 году. Он побил собственный рекорд, сдав 40 единиц крови в июле 2024 года, а затем увеличил показатель до 45.
Митчелл отметила, что ее питомец подошел для такого важного дела, так как имеет спокойный характер, любит людей, легко справляется с любой ситуацией и даже засыпает во время процедуры.
Кроме того, у женщины есть еще две собаки – 11-летний Бакстер и четырехлетний Бринжал, которые также участвовали в сдаче крови.
Издание уточняет, что процесс сдачи крови у животных похож на человеческий: их взвешивают, проверяют здоровье и берут около 568 мл крови. Если собака нервничает, процедуру останавливают. После донорства собак балуют лакомствами и отправляют домой с подарками.
Отмечается, что после внесения в Книгу рекордов пса угостили стейком, а его кличка теперь – Двойной Гуинн. Все собаки Сью также работают терапевтами, помогая людям, особенно пациентам в хосписах.
