Собака из Британии попала в Книгу рекордов Гиннесса благодаря донорству крови

Девятилетний сеттер Гордон Шарвуд из Бедфордшира вошел в Книгу рекордов Гиннесса как собака, сдавшая больше всего крови для переливания. Его хозяйка Сью Митчелл заявила, что пес сдал кровь 45 раз, благодаря чему выжили около 200 четвероногих, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Plymouth Live, Шарвуд начал донорство в 2017 году в возрасте 13 месяцев и продолжал до своего девятого дня рождения в 2024 году. Он побил собственный рекорд, сдав 40 единиц крови в июле 2024 года, а затем увеличил показатель до 45.

Митчелл отметила, что ее питомец подошел для такого важного дела, так как имеет спокойный характер, любит людей, легко справляется с любой ситуацией и даже засыпает во время процедуры.

Кроме того, у женщины есть еще две собаки – 11-летний Бакстер и четырехлетний Бринжал, которые также участвовали в сдаче крови.

Издание уточняет, что процесс сдачи крови у животных похож на человеческий: их взвешивают, проверяют здоровье и берут около 568 мл крови. Если собака нервничает, процедуру останавливают. После донорства собак балуют лакомствами и отправляют домой с подарками.

Отмечается, что после внесения в Книгу рекордов пса угостили стейком, а его кличка теперь – Двойной Гуинн. Все собаки Сью также работают терапевтами, помогая людям, особенно пациентам в хосписах.

