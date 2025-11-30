#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
512.53
592.43
6.53
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
512.53
592.43
6.53
Мир

После праздника в США 45 машин столкнулись на трассе

ДТП в Индиане, фото - Новости Zakon.kz от 30.11.2025 08:41 Фото: Х/BenVerbanicTV
29 ноября на трассе в Индиане в массовом ДТП столкнулись 45 автомобилей, сообщает Zakon.kz.

По видео очевидцев и участников ДТП в их соцсетях, колонна автомобилей сложилась в "паровозик" из-за сложных погодных условий, полностью парализовав движение на шесть часов. Несколько машин вынесло на встречную полосу. Столкновения затронули оба направления движения.

Метеослужбы заранее предупреждали о скользкой дороге. Полиция штата подтвердила, что праздничный период стал одним из самых загруженных в этом году. Есть ли в колонне пострадавшие – уточняют.

В этот же день младшая дочь президента США Тиффани Трамп показала его фотографию с внуком Александром, сделанную, предположительно, во время праздничного отдыха.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Массовое ДТП на трассе в Карагандинской области: столкнулись автобус и 16 легковых авто
18:38, 26 января 2024
Массовое ДТП на трассе в Карагандинской области: столкнулись автобус и 16 легковых авто
Три автомобиля столкнулись на трассе в Павлодарской области
18:31, 29 марта 2023
Три автомобиля столкнулись на трассе в Павлодарской области
Более сотни машин столкнулись на скользкой трассе в Китае
19:04, 23 февраля 2024
Более сотни машин столкнулись на скользкой трассе в Китае
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: