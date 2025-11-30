#АЭС в Казахстане
Мир

10 детей умерли из-за вакцинации от коронавируса в США, заявили чиновники

, фото - Новости Zakon.kz от 30.11.2025 11:32
По меньшей мере 10 детей умерли "после и из-за" вакцинации от COVID-19, заявил директор отдела вакцин Управления по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами США, сообщает Zakon.kz.

Записка, полученная NBC, была написана доктором Винаем Прасадом, директором Центра оценки и исследований биологических препаратов FDA. В ней Прасад утверждает, что сотрудники агентства установили, что "не менее 10" из 96 случаев детской смертности, зарегистрированных в Системе отчетности о побочных эффектах вакцин (VAERS) в период с 2021 по 2024 год, были "связаны" с вакцинацией от COVID-19. Он заявил, что реальные цифры могут быть выше, обвинив агентство в том, что оно годами игнорировало проблемы безопасности.

В служебной записке не указаны возраст детей, история болезни, хронология или документация упомянутых смертей, а также не указан производитель вакцины. Выводы FDA не были опубликованы в рецензируемом журнале.

Прасад предполагает, что смерть детей была связана с миокардитом – воспалением сердечной мышцы, но не приводит доказательств, подтверждающих это утверждение.

Эксперты, изучившие текст, утверждают, что представленные данные могут содержать неточную, неполную или предвзятую информацию.

Также стоит отметить, что глава Минздрава США Роберт Ф. Кеннеди-младший – активист-антивакцинатор, который преуменьшает пользу вакцин.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 30.11.2025 11:32
Тревожный прогноз инфекционистов: птичий грипп будет опаснее COVID-19

Ранее сообщалось, что в крови переболевших COVID-19 нашли необычные изменения.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
