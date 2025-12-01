Ким Чен Ын заявил о "новых планах" северокорейской армии

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Военно-воздушные силы Северной Кореи получат новые стратегические средства, сообщает Zakon.kz.

По данным mk.co.kr, по его словам, перед северокорейской армией будет поставлена "новая важная миссия".

"Говоря, что ВВС Республики Корея получат новые важные задачи вместе с новыми стратегическими военными ресурсами, он подчеркнул, что партия и Отечество возлагают большие надежды на ВВС", – написано в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи.

О поставке новых стратегических средств Ким Чен Ын сообщил на мероприятии, посвященном 80-летию ВВС. Лидер КНДР добавил, что Военно-воздушные силы Северной Кореи "стали играть роль в ядерном сдерживании", а также "должны решительно противостоять всем видам шпионажа и возможным военным провокациям со стороны врага".

