#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
499.65
582.89
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
499.65
582.89
6.47
Мир

Ким Чен Ын заявил о "новых планах" северокорейской армии

Президент КНДР, фото - Новости Zakon.kz от 01.12.2025 08:55 Фото: KCNA
Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Военно-воздушные силы Северной Кореи получат новые стратегические средства, сообщает Zakon.kz.

По данным mk.co.kr, по его словам, перед северокорейской армией будет поставлена "новая важная миссия".

"Говоря, что ВВС Республики Корея получат новые важные задачи вместе с новыми стратегическими военными ресурсами, он подчеркнул, что партия и Отечество возлагают большие надежды на ВВС", – написано в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи.

О поставке новых стратегических средств Ким Чен Ын сообщил на мероприятии, посвященном 80-летию ВВС. Лидер КНДР добавил, что Военно-воздушные силы Северной Кореи "стали играть роль в ядерном сдерживании", а также "должны решительно противостоять всем видам шпионажа и возможным военным провокациям со стороны врага".

Ранее сообщалось, что в США планируют повторно проверить заявки мигрантов на убежища.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
В Алматы открывают новую линию BRT: что изменится для водителей и пассажиров
11:10, 01 декабря 2025
В Алматы открывают новую линию BRT: что изменится для водителей и пассажиров
Ким Чен Ын взял дочь на проверку боеспособности армии КНДР
16:50, 10 марта 2023
Ким Чен Ын взял дочь на проверку боеспособности армии КНДР
Ким Чен Ын завершил рабочую поездку в Россию
14:05, 17 сентября 2023
Ким Чен Ын завершил рабочую поездку в Россию
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: