Основатель Швейцарской организации за право на смерть совершил суицид

Глава швейцарской организации по праву на достойную смерть Dignitas покончил жизнь самоубийством, прибегнув к ассистированной помощи, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian, Людвиг Минелли, основавший организацию в 1998 году, умер в субботу, за несколько дней до своего 93-летия.

"До самого конца своей жизни он продолжал искать новые способы помочь людям реализовать свое право на свободу выбора и самоопределение в их "последних делах" – и часто находил их", – говорится в сообщении.

В Dignitas заявили, что будут "продолжать управлять и развивать ассоциацию в духе ее основателя – как профессиональную и решительную международную организацию за самоопределение и свободу выбора в жизни и в конце жизни".

Минелли, журналист, ставший юристом, сталкивался со множеством юридических вызовов и несколько раз добивался успеха в апелляциях в Верховном суде Швейцарии и Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

Ассистированный суицид – это самоубийство, совершенное с помощью другого человека.

Ранее сообщалось, что в Казахстане предпримут новые меры по профилактике суицидов детей.