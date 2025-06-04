Новые меры по профилактике суицидов детей предпримут в Казахстане
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Правительство постановлением от 30 мая 2025 года внесло поправки в Комплексный план по защите детей от насилия, превенции суицида и обеспечению их прав и благополучия на 2023-2025 годы, сообщает Zаkon.kz.
В частности, документом планируется разработка до конца текущего года законопроекта, в котором будут закреплены нормы по оказанию психологической помощи ребенку в случае суицидального риска по решению органа опеки, при отказе родителей или других законных представителей.
Для профилактики и коррекции суицидального и аутоагрессивного поведения детей предусмотрен ряд новых краткосрочных и среднесрочных мер.
Краткосрочные меры:
- Проведение широкомасштабной информационно-разъяснительной кампании среди педагогов и родителей по постановке детей с суицидальным поведением на учет в медицинские организации.
- Включение темы "Безопасность детей" (бережное родительство, счастливое детство, право на ошибку) в перечень приоритетных тем национальных фильмов.
- Разработка методических рекомендаций по созданию и внедрению цифровых аналитических программ, выявляющих аккаунты несовершеннолетних, просматривающих информацию, причиняющую вред их здоровью и развитию.
Среднесрочные меры:
- Проведение комплексного научного исследования по вопросам подросткового суицида в Казахстане, направленного на выявление причин подросткового суицида на основании реальных кейсов.
- Внесение изменений в образовательные программы медицинских вузов в части обучения врачей общей практики вопросам специализации по психиатрии с целью раннего выявления аутодеструктивной направленности личности несовершеннолетнего в ходе профилактического осмотра (скрининга).
- Проработка вопросов проведения оценки поведенческих рисков, связанных с употреблением психоактивных веществ, в доврачебном этапе профилактического медицинского осмотра, а также включения нарколога и психиатра в состав врачей профильных специальностей, осуществляющих профилактический медицинский осмотр на специализированном этапе.
- Включение тем "Профайлинг", "Профайлинг в социальных сетях", "Детекция лжи" в образовательные программы вузов по подготовке педагогов-психологов, психологов, социальных педагогов.
Помимо этого, план содержит новые меры для повышения уровня благополучия казахстанских детей:
- Увеличение объема государственного заказа на подготовку врачей-психиатров для оказания помощи детям и подросткам.
- Проведение тренингов для обучающихся и воспитанников организаций образования, направленных на развитие навыков жизнестойкости, коммуникации, адаптации, личностного роста и безопасного поведения в сложных ситуациях.
- Обучение студентов по направлению подготовки кадров "Журналистика и информация" методам этического освещения трагических событий, резонансных преступлений и суицидов в масс-медиа.
Постановление введено в действие с 30 мая 2025 года.
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