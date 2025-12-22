#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
517.66
606.49
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
517.66
606.49
6.44
Происшествия

Аким города Темир Еркин Далмагамбетов совершил суицид

аким города Темир Актюбинской области Еркин Далмагамбетов, фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2025 12:11 Фото: gov.kz
Еркин Далмагамбетов – аким города Темир Актюбинской области – покончил с собой. Полицией начато расследование, сообщает Zakon.kz.

О суициде стало известно из публикации в социальных сетях.

"Аким города Темира Еркин Далмагамбетов совершил суицид. Его тело нашли дома 20 декабря около 21:00. Чиновнику было 46 лет. По неофициальной информации, в тот день он встречался с друзьями. Районный акимат подтвердил трагическую новость. Он стал акимом Темира в июне прошлого года. Прежде занимал разные должности на госслужбе", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале gosarchivekz сегодня, 22 декабря 2025 года.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Актюбинской области сообщили, что:

"Полицией по факту суицида начато досудебное расследование. Обстоятельства произошедшего выясняются. Иная информация согласно ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит".

Новость дополняется...

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Военнослужащий совершил суицид в Актюбинской области
19:13, 09 декабря 2024
Военнослужащий совершил суицид в Актюбинской области
Бухгалтер отдела образования в Туркестанской области совершил суицид на фоне проверки
09:29, 18 февраля 2024
Бухгалтер отдела образования в Туркестанской области совершил суицид на фоне проверки
В Алматы женщину спасли от суицида с помощью веревки и сноровки
13:52, 17 марта 2025
В Алматы женщину спасли от суицида с помощью веревки и сноровки
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: