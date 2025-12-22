Аким города Темир Еркин Далмагамбетов совершил суицид
Фото: gov.kz
Еркин Далмагамбетов – аким города Темир Актюбинской области – покончил с собой. Полицией начато расследование, сообщает Zakon.kz.
О суициде стало известно из публикации в социальных сетях.
"Аким города Темира Еркин Далмагамбетов совершил суицид. Его тело нашли дома 20 декабря около 21:00. Чиновнику было 46 лет. По неофициальной информации, в тот день он встречался с друзьями. Районный акимат подтвердил трагическую новость. Он стал акимом Темира в июне прошлого года. Прежде занимал разные должности на госслужбе", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале gosarchivekz сегодня, 22 декабря 2025 года.
В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Актюбинской области сообщили, что:
"Полицией по факту суицида начато досудебное расследование. Обстоятельства произошедшего выясняются. Иная информация согласно ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит".
Новость дополняется...
