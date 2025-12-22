Скандальная история Ларисы Долиной породила пять новых слов 2025 года
Об этом 22 декабря 2025 года рассказал доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник ИЛИ РАН Валерий Ефремов.
По словам филолога, хронология появления выражений следующая:
- "Схема Долиной" – лето 2024 года.
- "Эффект Долиной" – декабрь 2024 года.
- "Бабушкина схема" – лето 2025 года.
- "Казус Долиной" – осень 2025 года.
- "Бабушкин вариант" – декабрь 2025 года.
Ефремов в разговоре с РИА Новости также уточнил, что схожий процесс происходил с историей "голой вечеринки" блогера Анастасии Ивлеевой: резонанс в медиапространстве породил новые словосочетания, например, "головечеринники" и "свитер/водолазка извинений", которые позже использовались вне исходного контекста.
Что произошло с квартирой Долиной
Летом 2024 года певица продала свою элитную квартиру в московском районе Хамовники. Покупательницей стала Полина Лурье. При этом Долина позже заявила, что была введена в заблуждение мошенниками и продала жилье под давлением обмана. В 2025 году суды сначала признали сделку недействительной из‑за влияния мошенников и вернули квартиру Долиной, хотя при этом деньги Лурье не требовали вернуть, что вызвало широкий общественный резонанс.
Позднее Верховный суд РФ отменил решения нижестоящих судов и окончательно признал право собственности на квартиру за Полиной Лурье, фактически возвращая ей жилье.
Материал по теме
Скандал получил большое обсуждение в СМИ и соцсетях не только из‑за самого мошенничества, но и из‑за судебного прецедента, влияющего на рынок недвижимости.