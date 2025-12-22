#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

Скандальная история Ларисы Долиной породила пять новых слов 2025 года

Лариса Долина и танцоры, актеры, фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2025 16:47 Фото: Instagram/larisa.dolina.official
Словосочетание "схема Долиной" и еще четыре выражения, связанные с историей продажи квартиры 70-летней певицы Ларисы Долиной, войдут в словарь неологизмов 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом 22 декабря 2025 года рассказал доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник ИЛИ РАН Валерий Ефремов.

По словам филолога, хронология появления выражений следующая:

  • "Схема Долиной" – лето 2024 года.
  • "Эффект Долиной" – декабрь 2024 года.
  • "Бабушкина схема" – лето 2025 года.
  • "Казус Долиной" – осень 2025 года.
  • "Бабушкин вариант" – декабрь 2025 года.

Ефремов в разговоре с РИА Новости также уточнил, что схожий процесс происходил с историей "голой вечеринки" блогера Анастасии Ивлеевой: резонанс в медиапространстве породил новые словосочетания, например, "головечеринники" и "свитер/водолазка извинений", которые позже использовались вне исходного контекста.

Что произошло с квартирой Долиной

Летом 2024 года певица продала свою элитную квартиру в московском районе Хамовники. Покупательницей стала Полина Лурье. При этом Долина позже заявила, что была введена в заблуждение мошенниками и продала жилье под давлением обмана. В 2025 году суды сначала признали сделку недействительной из‑за влияния мошенников и вернули квартиру Долиной, хотя при этом деньги Лурье не требовали вернуть, что вызвало широкий общественный резонанс.

Позднее Верховный суд РФ отменил решения нижестоящих судов и окончательно признал право собственности на квартиру за Полиной Лурье, фактически возвращая ей жилье.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2025 16:47
Особняк и несколько квартир: Лев Лещенко раскрыл количество имущества Ларисы Долиной

Скандал получил большое обсуждение в СМИ и соцсетях не только из‑за самого мошенничества, но и из‑за судебного прецедента, влияющего на рынок недвижимости.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
