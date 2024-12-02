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Оксфордский словарь назвал главное слово – 2024

Оксфордский словарь назвал главное слово-2024, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2024 10:06 Фото: unsplash
По версии Оксфордского словаря английского языка, главным словом уходящего 2024 года стало выражение brain rot (гниение мозга), сообщает Zakon.kz.

Как говорится на сайте издательства университета Oxford University Press, в онлайн-голосовании приняли участие более 37 тыс. человек.

"Наши эксперты по языку составили список из шести слов, отражающих настроения и разговоры, которые формировали прошедший год. После двух недель общественного голосования и широкого обсуждения наши эксперты собрались вместе, чтобы рассмотреть мнения общественности, результаты голосования и наши языковые данные и объявить "brain rot" главным словом 2024 года", – говорится в сообщении.

"Brain rot" (дословно "разложение мозга") – термин, который Оксфордский словарь определяет, как "предполагаемое ухудшение психического или интеллектуального состояния человека, главным образом рассматриваемое как результат чрезмерного потребления материалов (в настоящее время особенно онлайн-контента), которые считаются тривиальными или не требуют усилий".

"Наши эксперты заметили, что в этом году "brain rot" получило новое распространение как термин, используемый для обозначения озабоченности последствиями чрезмерного потребления низкокачественного онлайн-контента, особенно в социальных сетях. Частота использования этого термина выросла на 230% в период с 2023 по 2024 год", – отметило издательство университета Oxford University Press.

Впервые использование "brain rot" было зафиксировано в 1854 году в книге Генри Дэвида Торо "Уолден, или Жизнь в лесу". В ней автор описал свой опыт ведения простого образа жизни в мире природы.

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