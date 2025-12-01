#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
512.53
592.43
6.53
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
512.53
592.43
6.53
Мир

Три извержения вулкана потрясли Индонезию на фоне разрушительных наводнений

извержение вулкана в Индонезии, фото - Новости Zakon.kz от 01.12.2025 19:49 Фото: скриншот видео
В Индонезии, помимо наводнения, которое унесло жизни сотен людей, произошли три извержения вулкана Семеру, вызвавшие мощный пирокластический поток (смесь высокотемпературных вулканических газов, пепла и обломков пород), сообщает Zakon.kz.

Как пишет ANTARA, в данное время Семеру присвоен третий уровень опасности.


"По данным официальных лиц, в понедельник вулкан Семеру извергался трижды, причем при последнем извержении столб пепла наблюдался на высоте 900 м над вершиной", – говорится в сообщении.

Издание отмечает, что для сохранения поголовья скота Министерство сельского хозяйства раздало корма, витамины и лекарства.

Вулкан Семеру – это самый высокий вулкан на острове Ява в Индонезии, в кратере которого находится озеро лавы.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Индонезии Прабово Субианто и премьер-министру Таиланда Анутину Чарнвиракулу в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате разрушительных наводнений на территории этих стран.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Извержение вулкана в Индонезии выбросило облако пепла на высоту 11 км
18:41, 17 июня 2025
Извержение вулкана в Индонезии выбросило облако пепла на высоту 11 км
На Яве началось извержение вулкана Мерапи
01:48, 12 марта 2023
На Яве началось извержение вулкана Мерапи
11 человек погибли при извержении вулкана в Индонезии
11:04, 04 декабря 2023
11 человек погибли при извержении вулкана в Индонезии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: