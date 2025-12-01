Три извержения вулкана потрясли Индонезию на фоне разрушительных наводнений

В Индонезии, помимо наводнения, которое унесло жизни сотен людей, произошли три извержения вулкана Семеру, вызвавшие мощный пирокластический поток (смесь высокотемпературных вулканических газов, пепла и обломков пород), сообщает Zakon.kz.

Как пишет ANTARA, в данное время Семеру присвоен третий уровень опасности.





"По данным официальных лиц, в понедельник вулкан Семеру извергался трижды, причем при последнем извержении столб пепла наблюдался на высоте 900 м над вершиной", – говорится в сообщении.

Издание отмечает, что для сохранения поголовья скота Министерство сельского хозяйства раздало корма, витамины и лекарства.

Вулкан Семеру – это самый высокий вулкан на острове Ява в Индонезии, в кратере которого находится озеро лавы.

Dramatic footage shows Mount Semeru, Indonesia’s highest peak on Java island, erupting 🤯👀 pic.twitter.com/f5QpsGwbEe — Daily Loud (@DailyLoud) November 21, 2025

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Индонезии Прабово Субианто и премьер-министру Таиланда Анутину Чарнвиракулу в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате разрушительных наводнений на территории этих стран.