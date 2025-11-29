#АЭС в Казахстане
События

Токаев выразил соболезнования лидерам Индонезии и Таиланда после разрушительных наводнений

Аппарат Правительства РК, Правительство РК, здания Мажилиса и Сената Парламента РК, Мажилис, Сенат, Парламент, госслужба, госслужащие, государственная служба, государственные служащие, Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, виды Астаны, виды города Астаны, Акорда, резиденция Президента Республики Казахстан, здание Акорды, фото - Новости Zakon.kz от 29.11.2025 19:14 Фото: pixabay
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Индонезии Прабово Субианто и премьер-министру Таиланда Анутину Чарнвиракулу, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили 29 ноября в Акорде.

Соболезнования президент Казахстана выразил в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате разрушительных наводнений на территории этих стран.

Как пишет The Guardian, в Индонезии, Таиланде и Малайзии жертвами сильнейших наводнений и оползней стали более 350 человек. Наибольшее число погибших зарегистрировано в Индонезии – свыше 200. В Таиланде власти подтвердили гибель 162 человек. В Малайзии стихийное бедствие унесло жизни двух человек. По данным издания, это одни из самых разрушительных последствий муссонов в регионе за последние годы.

Ранее сообщалось, что Токаев встретился с призерами чемпионатов мира по шахматам.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
