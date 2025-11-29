Токаев выразил соболезнования лидерам Индонезии и Таиланда после разрушительных наводнений

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Индонезии Прабово Субианто и премьер-министру Таиланда Анутину Чарнвиракулу, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили 29 ноября в Акорде.

Соболезнования президент Казахстана выразил в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате разрушительных наводнений на территории этих стран.

Как пишет The Guardian, в Индонезии, Таиланде и Малайзии жертвами сильнейших наводнений и оползней стали более 350 человек. Наибольшее число погибших зарегистрировано в Индонезии – свыше 200. В Таиланде власти подтвердили гибель 162 человек. В Малайзии стихийное бедствие унесло жизни двух человек. По данным издания, это одни из самых разрушительных последствий муссонов в регионе за последние годы.



