Мир

Туристы нашли обезглавленное тело женщины в Германии: ее ребенка оставили в монастыре

Коляска, родитель, младенец, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2025 04:30 Фото: pexels
В Германии турист обнаружил в лесу обезглавленное тело женщины, чьи руки нашли 18 ноября на трассе A45 в земле Северный Рейн – Вестфалия, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Daily Record, позже, в 112 километрах от первой находки, неподалеку от общины Монреаль в регионе Рейнланд-Пфальц, хайкер наткнулся на обезображенное тело. Эксперты выяснили, что останки принадлежат 32-летней уроженке Эритреи.

Установить личность погибшей и связать разрозненные находки удалось благодаря ДНК-анализу и сохранившимся отпечаткам пальцев. Голову погибшей пока не нашли.

Женщину не считали пропавшей, и, по данным немецких СМИ, после обнаружения рук полиция проверила общежитие для беженцев в Бонне, где она проживала, но следов борьбы там не обнаружила.

Пока шло расследование, в монастыре в федеральной земле Гессен, примерно в 193 км от Бонна, нашли живого трехмесячного ребенка погибшей. Младенца оставили в коляске, он был аккуратно укутан, а внутри лежали бирки с именем и датой рождения.

Благодаря этим найденным данным полиция быстро установила связь между ребенком и убитой. Правоохранители задержали 41-летнего партнера женщины, но пока он проходит по делу как свидетель, а не подозреваемый.

Ранее в Узбекистане женщина задушила пьяного мужа в его день рождения.

Аксинья Титова
