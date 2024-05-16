Воспитателей уволили после видео избиения детей в детском саду Жетысуской области

Казнет облетели жестокие кадры грубого обращения воспитателей с детьми в детском саду села Головацкого в Жетысуской области. Теперь дело находится на контроле областного департамента полиции, сообщает Zakon.kz.

На кадрах воспитатели пытаются уложить детей в кроватки, но малыши капризничают. И тут работники решают, что их для усмирения необходимо начать толкать и избить ладошками.

Видеозапись опубликована в одном из Telegram-каналов.

В пресс-службе Панфиловского районного акимата 16 мая 2024 года сообщили, что после огласки учреждение временно закрыли на 10 дней. Также сказано, что двух воспитателей уволили.

На инцидент отреагировали и полицейские.

"По данному факту начато досудебное расследование с назначением необходимых судебных экспертиз. Дело находится на контроле Департамента полиции". Пресс-служба ДП Жетысуской области

Подобные случаи в детском саду происходят на постоянной основе. К примеру, в феврале 2024 года аналогичная история произошла в детсаду Алматы. Только тогда в избиении участвовали другие дети. Воспитатель в этот момент отсутствовала.