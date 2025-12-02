"Забеременела после похищений": казахстанка сделала страшное заявление о 14-летней дочери с инвалидностью
По данным семьи, опубликованным в социальных сетях, "14-летнюю девочку с инвалидностью дважды похищали и подвергали сексуальному насилию, в результате чего она забеременела. По словам матери, пока шли заявления в правоохранительные органы, девочку похитили в третий раз и вновь подвергли насилию". Заявители также утверждают, что расследование дела продвигается медленно.
Однако на запрос корреспондента Zakon.kz правоохранители объявили:
"По заявлению матери о противоправных действиях в отношении ее несовершеннолетней дочери полицией незамедлительно начато досудебное расследование. Подозреваемый был оперативно установлен и доставлен в отдел полиции".
Также отмечено, что в настоящее время проводится комплекс необходимых следственных и процессуальных действий.
"Проверяются доводы всех участников уголовного процесса, осуществляется сбор доказательств. Органы следствия тщательно устанавливают и изучают все обстоятельства дела. По итогам полного и всестороннего расследования будет принято законное и обоснованное процессуальное решение".Пресс-служба ДП Жамбылской области
В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Казахстана иные сведения в интересах следствия разглашению не подлежат.
Немного ранее сообщалось о том, что в Уральске идет суд над мужчиной, который обвиняется в изнасиловании пятилетней девочки из Таскалы.