"Забеременела после похищений": казахстанка сделала страшное заявление о 14-летней дочери с инвалидностью

Семья из Кордайского района Жамбылской области сделала страшное заявление о том, что их несовершеннолетнюю дочку с инвалидностью несколько раз похищали. Известно, что девушка забеременела. В пресс-службе Департамента полиции (ДП) региона прокомментировали произошедшее, сообщает Zakon.kz.

По данным семьи, опубликованным в социальных сетях, "14-летнюю девочку с инвалидностью дважды похищали и подвергали сексуальному насилию, в результате чего она забеременела. По словам матери, пока шли заявления в правоохранительные органы, девочку похитили в третий раз и вновь подвергли насилию". Заявители также утверждают, что расследование дела продвигается медленно.

Однако на запрос корреспондента Zakon.kz правоохранители объявили:

"По заявлению матери о противоправных действиях в отношении ее несовершеннолетней дочери полицией незамедлительно начато досудебное расследование. Подозреваемый был оперативно установлен и доставлен в отдел полиции".

Также отмечено, что в настоящее время проводится комплекс необходимых следственных и процессуальных действий.

"Проверяются доводы всех участников уголовного процесса, осуществляется сбор доказательств. Органы следствия тщательно устанавливают и изучают все обстоятельства дела. По итогам полного и всестороннего расследования будет принято законное и обоснованное процессуальное решение". Пресс-служба ДП Жамбылской области

В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Казахстана иные сведения в интересах следствия разглашению не подлежат.

