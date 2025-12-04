Украшение за 20 тысяч долларов проглотил мужчина в ювелирном магазине Новой Зеландии

32-летний мужчина проглотил кулон "Фаберже" в ювелирном магазине Partridge Jewellers в центре Окленда, сообщает Zakon.kz.

Украшение стоит около 20 тысяч долларов, пишет The Guardian. Он попросил у продавца посмотреть кулон и проглотил украшение, как только оно попало к нему в руки. Сотрудники магазина вызвали полицию.

Приехавшие правоохранители задержали мужчину. 8 декабря он предстанет перед судом по обвинению в краже. Украшение в магазин пока не вернули. Отмечается, что этот же человек ранее украл iPad из Partridge Jewellers.

Кулон в форме яйца изготовлен из 18-каратного золота и украшен зеленой гильошированной эмалью. Украшение инкрустировано 60 белыми бриллиантами и 15 синими сапфирами. Внутри него находится миниатюрный осьминог с глазами из черных драгоценных камней.

Изделие входит в коллекцию Faberge x 007. Она посвящена фильму о Джеймсе Бонде "Осьминожка", который вышел в 1983 году.

Фото: faberge

