Мужчину вернули к жизни при пожаре в Алматы

В Алматы, 4 декабря, во время горения вещей в доме обнаружили мужчину и спасли от смерти, сообщает Zakon.kz.

Спасатели МЧС получили сигнал о пожаре и были направлены на вызов по ул. Беларусская в Жетысуском районе.

"Первые подразделения специализированной пожарной части №8 установили горение домашних вещей в подвальном помещении жилого дома", – отмечается в информации Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана.

Сильное токсичное задымление, которое образовалось во время процесса горения, представляло угрозу жизни. В ходе разведки звенья газодымозащитной службы вынесли из задымленного помещения мужчину 1973 года рождения без сознания.

Спасатели приступили к реанимационным мероприятиям, благодаря которым ужалось пострадавшего привести в себя. После этого мужчину передали бригаде скорой медицинской помощи.

Пожар был ликвидирован.

Накануне в Алматы в микрорайоне "Жас-Канат" пострадали пять человек. Все они были госпитализированы.