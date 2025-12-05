Подводные роботы возобновят поиски загадочно пропавшего 11 лет назад рейса

Малазийский рейс MH370 пропал 8 марта 2014 года. Boeing 777 вылетел из Куала-Лумпура в Пекин в 00:41 по местному времени, на борту которого было 239 человек, сообщает Zakon.kz.

В последний раз его видели на военном радаре в 02:14, когда самолет повернул на запад над Малаккским проливом. Через полчаса авиакомпания подтвердила потерю связи. Ожидалось, что самолет приземлится в Пекине около 06:30.

Министерство транспорта Малайзии сообщило, что возобновит поиски рейса MH370 авиакомпании Malaysia Airlines 30 декабря. Это станет важным шагом в разгадке одной из самых долгих тайн в истории авиации.

Американская компания Ocean Infinity, специализирующаяся на морской робототехнике, откроет новое 55-дневное окно для поисков. Работы будут вестись с перерывами, в зависимости от состояния моря. В министерстве отметили, что операция сосредоточится на зонах с наибольшей вероятностью обнаружения самолета, хотя точные координаты публично не разглашаются.

Это решение последовало за заключением в этом году контракта с Ocean Infinity по схеме "оплата за результат". Согласно соглашению, компания получит 70 миллионов долларов только в случае обнаружения обломков лайнера.

Ocean Infinity обследует участок южной части Индийского океана площадью 15 тыс. квадратных километров. Предыдущий этап поисков приостановили в апреле из-за неблагоприятных погодных условий. Новая операция будет использовать современные беспилотные подводные аппараты, оснащенные системами высокоточного сканирования для изучения рельефа дна.

Среди пассажиров были 12 членов экипажа из Малайзии и граждане множества стран, включая Китай, Австралию, Индию, Францию, США и другие.

