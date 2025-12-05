#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
499.65
582.89
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
499.65
582.89
6.47
Мир

Подводные роботы возобновят поиски загадочно пропавшего 11 лет назад рейса

Небо, тучи, транспорт, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2025 08:55 Фото: wikipedia
Малазийский рейс MH370 пропал 8 марта 2014 года. Boeing 777 вылетел из Куала-Лумпура в Пекин в 00:41 по местному времени, на борту которого было 239 человек, сообщает Zakon.kz.

В последний раз его видели на военном радаре в 02:14, когда самолет повернул на запад над Малаккским проливом. Через полчаса авиакомпания подтвердила потерю связи. Ожидалось, что самолет приземлится в Пекине около 06:30.

Министерство транспорта Малайзии сообщило, что возобновит поиски рейса MH370 авиакомпании Malaysia Airlines 30 декабря. Это станет важным шагом в разгадке одной из самых долгих тайн в истории авиации.

Американская компания Ocean Infinity, специализирующаяся на морской робототехнике, откроет новое 55-дневное окно для поисков. Работы будут вестись с перерывами, в зависимости от состояния моря. В министерстве отметили, что операция сосредоточится на зонах с наибольшей вероятностью обнаружения самолета, хотя точные координаты публично не разглашаются.

Это решение последовало за заключением в этом году контракта с Ocean Infinity по схеме "оплата за результат". Согласно соглашению, компания получит 70 миллионов долларов только в случае обнаружения обломков лайнера.

Ocean Infinity обследует участок южной части Индийского океана площадью 15 тыс. квадратных километров. Предыдущий этап поисков приостановили в апреле из-за неблагоприятных погодных условий. Новая операция будет использовать современные беспилотные подводные аппараты, оснащенные системами высокоточного сканирования для изучения рельефа дна.

Среди пассажиров были 12 членов экипажа из Малайзии и граждане множества стран, включая Китай, Австралию, Индию, Францию, США и другие.

Ранее мы писали о том, что ученые обнаружили объект из Чернобыля, способный защитить от радиации.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Поиски пропавшего 10 лет назад малайзийского Боинга могут возобновить
17:39, 03 марта 2024
Поиски пропавшего 10 лет назад малайзийского Боинга могут возобновить
Авиакомпания Air Asia X открыла рейсы из Малайзии в Казахстан
19:35, 14 марта 2024
Авиакомпания Air Asia X открыла рейсы из Малайзии в Казахстан
Когда запустят прямые рейсы из Алматы в Куала-Лумпур
09:46, 01 марта 2024
Когда запустят прямые рейсы из Алматы в Куала-Лумпур
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: