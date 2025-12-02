#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Ученые обнаружили объект из Чернобыля, способный защитить от радиации

Чернобыль, здания, деревья, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2025 02:59 Фото: pexels
Исследователи радиации нашли в Чернобыле грибок, способный произвести революцию в космической отрасли, а именно – в защите экипажей космических кораблей и внеземных колоний от космических лучей, сообщает Zakon.kz.

Как отметило издание Іnteresting engineering, ученые выяснили, что своеобразный темно-черный грибок, прорастающий на месте Чернобыльской катастрофы, выживает, питаясь смертельной радиацией. 

В 1997 году украинский миколог Нелли Жданова обнаружила черную плесень, колонизировавшую высокорадиоактивные руины Чернобыльской атомной электростанции. Грибок рос на стенах, потолках и даже внутри здания реактора, несмотря на высочайший уровень радиоактивного излучения.

Изучение этого явления показало, что грибы необычно взаимодействуют с излучением.

"Это выдающееся открытие, которое показало, что жизнь может процветать и расти при наличии радиации. Оно поставило под сомнение устоявшиеся представления об устойчивости жизни. А также открыло потенциал для использования этой плесени в таких сферах, как очистка радиоактивных объектов и защита астронавтов от космического излучения в космосе", – отмечают в статье.

Также в ней говорится о том, что функцию защиты и поглощения излучения взял на себя меланин – тот самый пигмент, который придает окраску коже человека и защищает от ультрафиолетового излучения.

Фото: wikipedia

Исследование 2007 года добавило ключевое открытие: меланизированные грибы росли на 10% быстрее под воздействием радиоактивного цезия. Это свидетельствует о том, что они активно использовали излучение для метаболической энергии. Этот процесс называется радиосинтезом.

Правда, дальнейшие исследования показали, что не все меланизированные грибы демонстрируют такое поведение.

Международное научное сообщество отправило образцы Cladosporium sphaerospermum – того самого штамма, который был найден в Чернобыле – на Международную космическую станцию (МКС).

То, что произошло дальше, закрепило космический потенциал плесени. В условиях интенсивного космического излучения грибы процветали, демонстрируя скорость роста в 1,21 раза выше, чем контрольные образцы на Земле.

Ранее в Японии нашли поразительную из древнейших реликвий мира.

Аксинья Титова
Читайте также
Космонавтов смогут предупреждать о скачках радиации – исследование
03:20, 17 февраля 2025
03:20, 17 февраля 2025
Космонавтов смогут предупреждать о скачках радиации – исследование
Где искать инопланетян, выяснили ученые
09:53, 24 августа 2025
Где искать инопланетян, выяснили ученые
Об уникальных свойствах лягушек из Чернобыля рассказали ученые
10:03, 10 ноября 2024
10:03, 10 ноября 2024
Об уникальных свойствах лягушек из Чернобыля рассказали ученые
