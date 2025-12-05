Япония введет уголовное наказание за "коррекцию" эмбрионов

В Японии планируют ввести уголовную ответственность за имплантацию генно-модифицированных эмбрионов человека или животного, сообщает Zakon.kz.

По данным агентства Kyodo, власти намерены внести соответствующий законопроект в парламент в 2026 году. Сейчас такие процедуры запрещены только руководящими документами, но нарушители не несут ответственности.

На этом фоне усилились опасения появления так называемых "дизайнерских детей" с заранее подобранными характеристиками – например, ростом или уровнем интеллекта.

Эксперты отметили, что клинические знания о работе с генетически редактированными эмбрионами остаются ограниченными, а риски оценить невозможно. По их словам, нельзя исключать, что такие вмешательства приведут к непредсказуемым изменениям, которые могут передаваться по наследству, поэтому юридическое регулирование они назвали необходимым.

Правительство рассматривает возможность установить наказание до 10 лет лишения свободы или штраф до 10 млн иен за имплантацию отредактированных эмбрионов человеку или животному.

Проект новых правил предполагает обязательное уведомление властей о любых исследованиях с участием генно-модифицированных эмбрионов, а также ведение подробных журналов. Регулирование затронет и вмешательства в геном сперматозоидов и яйцеклеток, включая традиционные методы рекомбинации.

Поводом для международной дискуссии о подобной технологии стал случай 2018 года в Китае, когда исследователь заявил о рождении близнецов с измененным геномом.

