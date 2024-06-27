Должник по алиментам получил уголовное наказание в ЗКО

Должника по алиментам привлекли к уголовной ответственности в Западно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 27 июня в областной прокуратуре, мужчина не платил алименты на протяжении трех лет.

"За неисполнение на протяжении трех лет обязательств по уплате алиментов в размере 800 тыс. тенге приговором Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Западно-Казахстанской области от 17 июня 2024 года гражданин "А" привлечен к уголовной ответственности по ст. 139 УК с ограничением свободы на срок 1 год и 6 месяцев", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что прокуратура области совместно с Департаментом юстиции и частными судебными исполнителями выявила 14 должников по алиментам, которые делали ставки в букмекерских конторах на общую сумму более 30 млн тенге.

"По результатам в правоохранительные органы были направлены соответствующие представления о привлечении должников к уголовной ответственности. Также к административной ответственности за неуплату алиментов привлечены 62 должника, в отношении четырех должников начаты досудебные расследования", – отмечается в пресс-релизе.

Ранее прокуратура города Астаны выявила должников по алиментам, скрывавшим свои доходы в электронных средствах платежей. Сумма составила свыше 300 млн тенге.