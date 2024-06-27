Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Должник по алиментам получил уголовное наказание в ЗКО

Должник по алиментам получил уголовное наказание в ЗКО , фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2024 23:07 Фото: freepik
Должника по алиментам привлекли к уголовной ответственности в Западно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 27 июня в областной прокуратуре, мужчина не платил алименты на протяжении трех лет.

"За неисполнение на протяжении трех лет обязательств по уплате алиментов в размере 800 тыс. тенге приговором Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Западно-Казахстанской области от 17 июня 2024 года гражданин "А" привлечен к уголовной ответственности по ст. 139 УК с ограничением свободы на срок 1 год и 6 месяцев", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что прокуратура области совместно с Департаментом юстиции и частными судебными исполнителями выявила 14 должников по алиментам, которые делали ставки в букмекерских конторах на общую сумму более 30 млн тенге.

"По результатам в правоохранительные органы были направлены соответствующие представления о привлечении должников к уголовной ответственности. Также к административной ответственности за неуплату алиментов привлечены 62 должника, в отношении четырех должников начаты досудебные расследования", – отмечается в пресс-релизе.

Ранее прокуратура города Астаны выявила должников по алиментам, скрывавшим свои доходы в электронных средствах платежей. Сумма составила свыше 300 млн тенге. 

Читайте также

В Казахстане детские сады обогнали вузы по заработку
В Казахстане детские сады обогнали вузы по заработку
Появился список обладателей стипендии &quot;Болашак&quot;
Появился список обладателей стипендии "Болашак"
застройщик осужден по делу о мошенничестве
В Актобе застройщик осужден на шесть лет по делу о мошенничестве
Диана Абдуллаева
Западно-Казахстанская область 2024 год Алименты
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Спад жары и сильные дожди ожидаются в Казахстане
Спад жары и сильные дожди ожидаются в Казахстане
Казахстанцы пока не понимают последствий – рынок платежных организаций о рисках уничтожения отрасли
Казахстанцы пока не понимают последствий – о рисках уничтожения отрасли платежных организаций
Прервите разговор: важное заявление сделал Нацбанк Казахстана
Прервите разговор: важное заявление сделал Нацбанк Казахстана
ДТП
Четверо погибших и сгоревшее авто – ДТП в Алматы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: