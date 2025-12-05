Начальник изнасиловал подчиненную: ДУИС Астаны ответил на обвинения

В соцсетях распространилась информация о том, что и.о. начальника ДУИС г. Астаны изнасиловал сотрудницу. Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу ведомства.

В КУИС заявили, что информация об изнасиловании является заведомо ложной и носит характер клеветы.

"С целью защиты своей чести и достоинства и.о. руководителя ДУИС подал официальное заявление в полицию о клевете и распространении ложных сведений. Публикация не содержит ни одного факта, подтверждающего изложенные обвинения, и расценивается как целенаправленная провокация", – ответили в ведомстве.

Кроме того, комитет предупреждает, что лица, распространяющие подобные материалы, будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Казахстана.

"Мы призываем граждан и СМИ пользоваться только достоверной информацией и не поддаваться манипуляциям", – резюмировали в комитете.

Ранее к казахстанцам с важным предупреждением о программе "Светлый путь" обратилось Минтруда.