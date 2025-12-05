Японца оштрафовали на 12,5 миллиона тенге за жалобы в адрес властей

Пожилой японец в течение пяти лет оскорблял власти японского города Михама, за что в итоге предстал перед судом, сообщает Zakon.kz.

По информации Sora News, все началось в 2020 году. Тогда пенсионер обратился в мэрию города Михама с вопросом, который, как выяснилось, не входил в сферу полномочий администрации. Сотрудники корректно объяснили заявителю, что помочь в этом вопросе они не могут. Детали обращения не сообщаются.

Как рассказали в суде, мужчина добивался муниципальных субсидий на повышение сейсмоустойчивости принадлежащих ему строений. Однако дома не имели статуса культурного наследия – одно из ключевых требований к грантам. Отмечается, что город не имел права выделять деньги.

Согласно данным издания, несколько лет пенсионер буквально терроризировал городскую администрацию телефонными звонками, визитами и письмами. Его поведение включало постоянные оскорбления сотрудников – от грубых выражений до унизительных замечаний вроде, а также нелепые требования поговорить исключительно с женщиной, а не с мужчиной.

Уточняется, что в некоторых случаях японец целый час ругался без остановки, споря и выкрикивая претензии. За семь месяцев – с апреля по ноябрь текущего года – он совершил и отправил более 800 звонков и писем практически во все отделы администрации. Для небольшого города это стало существенной нагрузкой и реальной угрозой психологическому благополучию персонала.

Издание пишет, что в 2025 году власти Михамы не нашли больше законных методов воздействия на пенсионера и подали в суд за чрезмерные жалобы, которые мешают нормальной работе муниципалитета.

В итоге город требует с японца 25 тыс. долларов (более 12,5 млн тенге) – сумма рассчитана как эквивалент зарплат сотрудников, потраченных впустую на общение с агрессивным заявителем.

Ранее сообщалось, что казахстанец написал оскорбления и угрозы в Instagram полиции Астаны и отправился за решетку.