Отменено более тысячи рейсов: новые правила парализовали авиасообщение Индии

Авиасообщение в Индии остается парализованным: четвертые сутки подряд авиакомпания IndiGo отменяет рейсы из-за "операционного кризиса", сообщает Zakon.kz.

В пятницу компания сняла с расписания более тысячи вылетов, включая все рейсы из Дели, что вынудило власти ввести временные меры поддержки крупнейшего перевозчика страны, пишет CNN 6 декабря 2025 года.

Причиной сбоев стали новые правила для пилотов, ограничивающие ночные полеты и увеличивающие обязательный отдых. Они вступили в силу 1 ноября, но IndiGo признала, что не успела подготовиться к изменениям. На фоне высокого декабрьского спроса это привело к массовым отменам и хаосу в аэропортах.

Гендиректор авиакомпании Питер Элберс извинился перед пассажирами и заявил, что возвращение к нормальному графику ожидается между 10 и 15 декабря. По просьбе IndiGo авиационные власти временно смягчили часть требований – до 10 февраля приостановили правило о двух ночных посадках в неделю и ослабили норму по продолжительности отдельных ночных дежурств. Однако увеличенный до 48 часов обязательный недельный отдых пилотов сохраняется.

Аэропорт Дели сообщил об отмене всех вылетов IndiGo на сутки – всего 235 рейсов. По данным источников, компания также отменила 165 рейсов в Мумбаи, 102 – в Бангалоре и 92 – в Хайдарабаде. В социальных сетях распространяются видео с разозленными пассажирами и детьми, застрявшими в терминалах с раннего утра.

Акции IndiGo упали на 9% за неделю. Оппозиция требует обсуждения ситуации в парламенте.

Перевозчик пообещал бесплатные отмены и изменения бронирований на даты с 5 по 15 декабря, а также предоставил наземный транспорт и гостиницы для застрявших клиентов.

