Мир

Питбули растерзали мужчину и его трехмесячную внучку

Домашний пес, питбуль, природа, фото - Новости Zakon.kz от 07.12.2025 02:30 Фото: pexels
В американском городе Таллахома штата Теннесси семейные питбули напали на пожилого мужчину и его трехмесячную внучку. Это привело к гибели обоих, сообщает Zakon.kz.

По данным Daily Mail, полицейские, прибывшие по вызову на место происшествия, стали свидетелями страшной сцены: агрессивные собаки продолжали терзать тело младенца. Чтобы остановить нападение, стражам порядка пришлось применить огнестрельное оружие и застрелить животных.

К моменту прибытия экстренных служб оба пострадавших уже скончались от полученных травм.

Как выяснилось, семья держала в доме семь собак. По словам местных жителей, некоторые из этих животных ранее проявляли агрессию. Сосед семьи сообщил следователям, что эти же собаки убили его кота, и он планировал обратиться с заявлением в полицию.

Сейчас следственные органы не только расследуют точную причину смерти погибших, но и выясняют обстоятельства трагедии. Особое внимание уделяется изучению истории поведения собак и наличию предыдущих инцидентов агрессии.

Оставшиеся собаки, принадлежавшие семье, переданы сотрудникам службы по надзору за животными для дальнейшего содержания и исследования их поведения.

Ранее сообщалось о том, что в США парень поджог бездомного в метро.

Аксинья Титова
