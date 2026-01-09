#Казахстан в сравнении
Мир

Внучка Трампа рассказала о трудностях на свиданиях

Внучка Трампа Кай Трамп, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2026 07:20 Фото: X/kaitrump
18-летняя внучка президента США Кай Трамп рассказала о своей личной жизни и ее трудностях, сообщает Zakon.kz.

На днях девушка снялась в подкасте Impaulsive мега-инфлюенсера Логана Пола. В частности, она рассказала о постоянной охране Секретной службы и о том, что телохранители следуют за ней повсюду.

"Это тяжело. Это была большая перестройка, когда они появились. Это довольно странно, когда ты проводишь время с друзьями, с группой девушек, а там стоит такой большой парень примерно в метре позади тебя", – отметила внучка Трампа.

Со слов Кай, на свиданиях агенты становятся своего рода убийцами настроения.

"Если честно, это действительно неловко, когда у тебя свидание с парнем, а он сидит за двумя столиками позади тебя. Это немного странно. Но я стараюсь изо всех сил не обращать на это внимания", – призналась она.

Она рассказала, что когда в прошлом году дед Дональд снова стал президентом, то научилась "сосредотачиваться и делать вид, будто охранников нет". Кай также рассказала, что пока не думает о создании семьи и следует совету своей матери.

"Сосредоточься на своей карьере. Когда ты с этим закончишь, тогда и займешься семьей", – рекомендует дочери ее мать.

В прошлом ее мать Ванесса Трамп была моделью, а затем родила пятерых детей. Так и Кай хочет сначала сделать карьеру в гольфе и выигрывать турниры. Однако ее профессиональный дебют оказался неудачным.

"Но мастерами, как известно, не рождаются", – поддержали девушку в комментариях.

В Италии TikTok-аккаунт ресторана случайно раскрыл измену мужчины.

Фото Алия Абди
Алия Абди
